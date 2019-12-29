Trabzonspor'da Uğurcan Çakır’ın sağlık durumu

Trabzonspor kaleci Uğurcan Çakır’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, kaleci Uğurcan Çakır’ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “Oyuncumuzun tedavisine başlandı. Kalecimiz Uğurcan Çakır’a yapılan röntgen ve tomografi (CT) tetkiklerinde kemik yapılara ait önemli bir sorun görülmemiş, fizik muayene sonucu sol ayak bilek bağlarında esneme ve ödem tespit edilmiştir. Kalecimizin acil olarak akut dönem tedavisine başlanılmış olup kesin teşhisin ödemin fazlalığı nedeniyle bir kaç gün sonra yapılacak MR tetkikleri sonrası konulması planlanmaktadır” dedi.

TRABZON 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:06

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