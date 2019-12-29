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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır’ın sağlık durumu

İHA

Trabzonspor kaleci Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor kaleci Uğurcan Çakır’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, kaleci Uğurcan Çakır’ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “Oyuncumuzun tedavisine başlandı. Kalecimiz Uğurcan Çakır’a yapılan röntgen ve tomografi (CT) tetkiklerinde kemik yapılara ait önemli bir sorun görülmemiş, fizik muayene sonucu sol ayak bilek bağlarında esneme ve ödem tespit edilmiştir. Kalecimizin acil olarak akut dönem tedavisine başlanılmış olup kesin teşhisin ödemin fazlalığı nedeniyle bir kaç gün sonra yapılacak MR tetkikleri sonrası konulması planlanmaktadır” dedi.

TRABZON

29 Aralık 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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