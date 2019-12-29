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Pistten çıkan uçak bir ilçenin başına dert oldu Trabzon’da geçtiğimiz yıl Ocak ayında havalimanına ...

İHA

Pegasus Havayoları'nın AnkaraTrabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 akşamı Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan, kazanın ardından da tırlarla taşındığı Trabzon'un Yomra ilçesinde kaderine terk edilen yolcu uçağı Yomra ilçesinin başına dert oldu.

Pistten çıkan uçak bir ilçenin başına dert oldu Trabzon’da geçtiğimiz yıl Ocak ayında havalimanına inişi sırasında pistten çıkan yolcu uçağı, tırlarla taşındığı Yomra ilçesinde akıbetini bekliyor Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık: “Restoran yapmak için çok çeşitli taleplerle gelenler oldu ancak uçağın halini görünce vazgeçtiler” “Uçağı hiçbir şekilde değerlendiremezsek dalgıçların kullanımı için denize batıracağız"

Pegasus Havayoları'nın AnkaraTrabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 akşamı Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan, kazanın ardından da tırlarla taşındığı Trabzon’un Yomra ilçesinde kaderine terk edilen yolcu uçağı Yomra ilçesinin başına dert oldu.
Dönemin Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu tarafından ’Millet Kıraathanesi’ yapılacağı vaadiyle ilçeye getirilerek pazar yerine bırakılan, uçak çöpler arasında adeta çürümeye yüz tutarken akıbetinin ne olacağı henüz netleşmedi. Yaklaşık 15 aydır Pazar yerinde bekletilen uçakla ilgili çevre sakinleri, uçağın çevre kirliliği oluşturduğunu belirterek bir an önce bulunduğu yerden kaldırılarak farklı alanlarda değerlendirilmesini istedi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, uçağın başlarına bela olduğunu belirterek bir çok proje üzerinde çalıştıklarını ancak akıbeti konusunda kesin karar vermediklerini ifade ederek uçağın seneye bu zamanda bulunduğu yerde olmayacağını söyledi.
Uçağın, restorana dönüştürülmesi konusunda şu ana kadar bir çok talebin geldiğini ve son olarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile ortaklaşa bir projede kullanılması noktasındaki düşüncelerini paylaştıklarını ifade eden Başkan Bıyık, Yomra Belediyesi olarak uçağı değerlendirecek durumda olmadıklarını belirterek, “Uğraşıp duruyoruz. Bizim de başımıza bela oldu” dedi.

"Uçağın halini gören vazgeçiyor"
Taliplilerinin uçağın halini gördükten sonra vazgeçtiklerini dile getiren Başkan Bıyık, “Uçakla ilgili bir çok proje üzerinde çalıştık. 'Oyuncak müzesi yapalım' dedik. Bu konuda başvurduğumuz şirketler, çok küçük buldular, 'Verimli olmaz' dediler. Restoran için çok çeşitli taleplerle gelen oldu ancak uçağın halini görünce çok talepkar olmadılar. Çünkü içerisinin masraf yönünden maliyeti çok yüksek olacağından vazgeçtiler. Bu konuda bize 35 kişi müracaat etti ancak sonradan hepsi vazgeçti” diye konuştu.

"Belediye olarak değerlendirecek durumda değiliz"
Uçağın yaklaşık 1,5 milyon TL kadar masrafı olacağından Yomra Belediyesi olarak bu kadar parayı uçak için harcamayı düşünmediklerini kaydeden Bıyık, “Yomra Belediyesi olarak şu an uçağı değerlendirebilecek bir durumda değiliz. Uçak orada hurda halinde kalmış, içerisi de dışarısı da bitmiş vaziyette. Yaptığımız fizibilite çalışmasına göre uçağın 1,5 milyon TL’ye yakın bir masrafı var. Yani uçağın konulacağı alanı olsun, yeniden kanatları, kuyruğu, burnu olsun içerisinin dekorasyonu yaklaşık 1,5 milyonu buluyor. Yomra Belediyesi olarak açıkçası bu parayı uçağa harcamayı düşünmüyoruz. Çünkü çok rantabl kullanılacak bir durumu olmaz” şeklinde konuştu.

"Büyükşehir ile uçak konusunda düşüncelerimizi paylaştık"
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na uçakla ilgili düşüncelerini ilettiğini belirten Bıyık, “Şu ana kadar yatırımcı bekledik ama bir yatırımcıyla da karşılaşmadık. En son Büyükşehir Belediye Başkanımızla bunun, ortaklaşa bir projede kullanılması noktasındaki düşüncelerimizi paylaştık. İnşallah kendileri bir proje yaparsa uçağın Trabzon sınırları içerisinde düzgün bir amaçla kullanılabilmesini de sağlamış oluruz. Bu şekilde de durmasını engellemiş oluruz. Onun için mücadele ediyoruz. Vatandaş da çok merak ediyor. 'Ne olacak bu?' diye Bizim 1,5 milyon TL paramız olsa yapacak olduğumuz bir sürü belediyecilik hizmetimiz var onları yaparız. O parayı bu uçağa harcayamayız. Kısa bir süre içerisinde bir çözüm bulacağız. Hiçbir çözüm bulamazsak bir köşeye çekip ekonomik durumumuzu toparladıktan sonra değerlendireceğiz. Ne tarafından baksanız bir çözüm bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Denize batırmayı da düşünüyoruz"
Uçakla ilgili projeleri arasında denize batırma fikrinin de olduğunu belirten Başkan Bıyık, “Bununla ilgili bize bir teklif geldi. Karadeniz Bölgesinde dalgıçların kullanımı için böyle bir batık olmadığından bu düşünceyi hayata geçirebiliriz. Büyükşehir Belediyemizle sosyal alanda kullanılması noktasında eğer bir sonuç alamazsak belki son düşünce olarak bunu yapabiliriz. Tam olarak kararımız belli değil. Bu belki üç dört ayı bulur. Fizibilitesinin yapılması, maliyetinin çıkartılması zaman alacak olan bir şey. Seneye bu zamanlara kadar bu uçak olumlu ya da olumsuz burada olmayacaktır. Bunu, ya bir sosyal alanda değerlendirmiş olacağız yada hiçbir şey yapamazsak batık mı yaparız, hurdacıya mı satarız, ne yaparız ona bakacağız. Keşke imkan olsa uçağın genel durumunu insanlara anlatabilmiş olsak. Uçak denilince insanlar havalimanında binilen uçak diye düşünüyor. Uğraşıyoruz bizim de başımıza bela oldu. Vatandaşımızın da uçakla ilgili bizden bir yerde kullanılsın beklentisi de yok” dedi.

Kazanın geçmişi
AnkaraTrabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. Uçak, iniş takımlarının balçığa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabildi. Kazada yolcular sağ salim kurtarılırken, uçak 20 saat süren operasyonla saplandığı yerden kurtarılarak Trabzon Havalimanı’nda güvenli bir bölgeye çekildi. Trabzon Havalimanı apronunda aylarca taksi pozisyonunda bekletilen uçağın sigorta şirketi tarafından ihaleye çıkarılması ve bir firma tarafından ihalesinin alınması sonrasında 23 Temmuz 2018 tarihinde söküm işlemlerine başlandı. Söküm işlemlerinin ardından Trabzon’un Yomra Belediyesi uçağın ‘Millet Kıraathanesi’ olması için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Bu başvurusu onaylanan belediye, uçağın teslim işlemini gerçekleştirdi. Uçağın ilçede belirlenen bir alanda hizmet vermesi için 29 Eylül 2018 günü özel bir firma tarafından uçağın kanatları sökülerek bir tıra, uçağın gövdesi ise 11 dingil ve 42 tekerden oluşan yer dorsesine yüklendi. Trabzon Havalimanı apronundan çıkartılan uçak, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ilçeye 4 saatte karayolu ile taşındı. 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, ‘Millet Kıraathanesi’ olarak hizmet vermesi için ilçede planlanan alana vinç yardımıyla konulmuştu.

TRABZON

29 Aralık 2019 Pazar

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