Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 1-2

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İlker Takpak xx

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan xxOrhan xx, Abarhoun xxx, Talbi xx, Melnjak xxDiomande xx (Dk.82 Attamah x), Abdullah xBoldrin xx, Vetrih x(Dk.73 Samudio x), Umar xOğulcan xx(Dk.86 Scepovic)

FENERBAHÇE: Altay xxxIsla xxx, Jailson xxx, Zanka x(Dk.64 Emre x), Dirar xxxOzan xx(Dk.87 Tolgay), Gustavo xxxDeniz xxx, Kruse xx(Dk.79 Rodrigues x), Tolga xMuriç xxx

GOLLER: Dk.13 Deniz, Dk.70 Jailson (Fenerbahçe), Dk.18 Abarhoun (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Oğulcan, Vetrih, Talbi (Çaykur Rizespor), Gustavo, Ozan (Fenerbahçe)Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip bu sonuçla devreyi 20 puanla 12'nci sırada tamamlarken, konuk Fenerbahçe ise puanını 31'e yükselterek ligin ilk yarısını dördüncü sırada bitirdi.

7'nci dakikada Ozan orta sahada aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayının önüne kadar ilerledi, buradan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

11'inci dakikada Kruse'nin ara pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Ozan'ın altıpas çizgisinin önünde sol çaprazdan yaptığı vuruşta Gökhan meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

13'üncü dakikada ceza sahası yayının üzerinden kazanılan serbest vuruşta Deniz'in doğrudan kaleye gönderdiği top Gökhan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

18'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ortasında arka direkte topla buluşan Melnjak kafayla meşin yuvarlağı altıpas üzerindeki Abarhoun'a indirdi, onun gelişine kafayla dokunuşunda top ağlara gitti: 1-1.

33'üncü dakikada Nabil Dirar'ın ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye gönderdiği şutta top direğin dibinden auta çıktı.

45+1'inci dakikada sol kanattan Kruse'nin kullandığı köşe vuruşunda Muriç'in kafasından seken top penaltı noktasının yanındaki Ozan'ın önünde kaldı, onun şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

58'inci dakikada ceza sahası yayının üzerinden kazanılan serbest vuruşta Deniz'in doğrudan kaleye gönderdiği top direğin yanından auta çıktı.

61'inci dakikada Oğulcan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Altay direk dibinde iki hamlede kontrol etti.

69'uncu dakikada Tolga'nın ceza sahası yayının hemen önünden kaleye gönderdiği top yandan dışarıya gitti.

70'inci dakikada Muriç'in pasında orta saha yayının ilerisinde topla buluşan Jailson'un uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şut Gökhan'ın solundan ağlarla buluştu: 2-1.

77'nci dakikada sağ çaprazda köşe noktasına yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta Boldrin'in doğrudan kaleye gönderdiği topu Altay son anda kornere çeldi.

85'inci dakikada Oğulcan'ın savunmanın arkasına aşırtma pasına iyi hareketlenen Umar ceza sahasına girdikten sonra rakibinden sıyrılıp sol çaprazdan şutunu çekti ancak Altay meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.



TRABZON 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:38

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İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:07

YATSI 18:34

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