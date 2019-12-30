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Telefon dolandırıcıları Trabzon'da bir kadını 230 bin dolar ödüllendirdi

İHA

Telefon dolandırıcıları Trabzon'da yaşayan bir kadını telefonla arayarak 230 bin lira dolandırdılar.

Telefon dolandırıcıları Trabzon’da yaşayan bir kadını telefonla arayarak 230 bin lira dolandırdılar.
Alınan bilgiye göre, Trabzon’da yaşayan F.K. (65) adlı kadını telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, “Terör örgütüne adınız karışmış” diyerek 230 bin lirasını dolandırdılar. F.K.’nın olay sonrasında polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenilirken, bunun üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRABZON

30 Aralık 2019 Pazartesi

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