Telefon dolandırıcıları Trabzon'da bir kadını 230 bin dolar ödüllendirdi

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Telefon dolandırıcıları Trabzon’da yaşayan bir kadını telefonla arayarak 230 bin lira dolandırdılar.

Alınan bilgiye göre, Trabzon’da yaşayan F.K. (65) adlı kadını telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, “Terör örgütüne adınız karışmış” diyerek 230 bin lirasını dolandırdılar. F.K.’nın olay sonrasında polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenilirken, bunun üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRABZON 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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