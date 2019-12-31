Badou Ndiaye, Trabzonspor'da

Trabzonspor, Senegelli futbolcu Badou Ndiaye'yi kadrosun kattı.
Ndiaye, sosyal medya hesabından "Yeni yıl sürprizi" başlığı ile Trabzonspor formasını giydiği fotoğrafını paylaşarak, transferi duyurdu.
TRABZON
31 Aralık 2019 Salı
- İMSAK 06:07
- GÜNEŞ 07:39
- ÖĞLE 12:29
- İKİNDİ 14:48
- AKŞAM 17:09
- YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.