Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, Ünal Karaman'ın bordomavili kulüp ile yollarını ayırmasının ardından 'troll' diye tabir edilen sosyal medya tetikçilerinin camianın içinde huzursuzluğa yol açtığını belirterek, "Kulübümüzün iç meselesinin, başka kulüplerin lehine sonuçlar doğuracak ortamlara sürüklenmemesi için tüm camiamızı aklı selime ve Trabzonspor'umuzun yanında olmaya çağırıyorum" dedi.

Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, bordomavili kulübün yönetim kurulu ve Ünal Karaman’ın birlikte verdiği ayrılık kararının ardından bazı medya ve özellikle sosyal medya organlarında yer alan çeşitli gerçek dışı beyanlar ve dedikodular üzerine açıklama yapma gereği doğduğunu dile getirdi. Sürmen, "Öncelikle belirtmek isteriz ki, Trabzonspor Kulübü Başkanlık makamı; camianın saygı, sevgi ve hiyerarşisinin sorumlu en üst mercii olup, kulüp içerindeki görevi ve konumu ne olursa olsun, gerek hizmette, gerekse söylemde bu hiyerarşiye uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu hiyerarşide yaşanan çok temel bir aksaklık nedeniyle oluşan bugünkü tablonun Trabzonspor camiası ve büyük Trabzonspor ailesi tarafından çok iyi anlaşılacağını umut ediyoruz. Ancak; ne yazık ki kulübümüzde yaşanan bu olayların ardından, şampiyonluk yarışında bulunduğumuz kulüpler ile organik bağı görülen, onların arma ve logolarını kullanan çeşitli 'troll' olarak tabir edilen sosyal medya tetikçilerinin camiamızın içinde huzursuzluğa yol açtığı görülmüştür. Kulübümüzün iç meselesinin, başka kulüplerin lehine sonuçlar doğuracak ortamlara sürüklenmemesi için tüm camiamızı aklı selime ve Trabzonspor'umuzun yanında olmaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.



"Trabzonspor ailesinin aldığı her karara saygı duymamız gerekiyor"

Sürmen, sosyal medyada sürdürülen çeşitli senaryoların, asla yaşanması mümkün olmayacak kavgahakaret gibi hayal ürünü kurguların amacının kulübü güçsüzleştirmek, camiayı parçalamak, birlik ve bütünlüğe darbe vurmak amacı taşıdığını düşündüklerini belirterek, "Ünal Kahraman’ın ayrılışında siyasi hedefler tespit etmek, sırf bu nedenle Trabzonspor’luluğu tartışma götürmeyen, her şart ve ortamda Trabzonspor'umuzun yılmaz neferi olan Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın ismi kullanılarak iftira, hakaret, yalan, dedikodu ve hayal ürünü kurgular üretmek, üzücü olduğu kadar bizzat görüşmesinde bulunduğum ayrılış gerekçeleri ile de bağdaşmamaktadır. Sosyal medyada hala sürdürülen çeşitli senaryoların, asla yaşanması mümkün olmayacak kavgahakaret vb. gibi hayal ürünü kurguların amacının kulübümüzü güçsüzleştirmek, camiamızı parçalamak, birlik ve bütünlüğümüze darbe vurmak amacı taşıdığını düşünüyoruz. Herkes şunu iyi bilmelidir ki Trabzonspor Kulübü Başkan ve yönetimi genel kurulda delegeler tarafından seçilerek, Teknik Direktör ve profesyoneller ise atarak göreve gelmektedir. Bu minvalden hareketle herkesin yerini ve konumunu bu hiyerarşiye göre konumlandırmak mecburiyetindeyiz. Çok değerli Trabzonsporlular; bazen sonuçları beğenmediğiniz gibi kararları da beğenmeyebilirsiniz. Ama sizin Trabzonspor’lu olarak göreviniz geleceğin başarısına katkı sağlamaktır. Bu nedenle Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu öncülüğündeki Trabzonspor ailesinin aldığı her karara saygı duymamız gerektiğini, bundan sonraki süreçte kulübümüze, yönetim kurulumuza, futbolcularımıza ve teknik kadromuza destek olmamız gerektiğini bilmeliyiz. Çok yakın bir zamanda diğer kurul başkan ve yönetimleri ile bir araya gelerek sürece dair görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşacağımızı belirtir, saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.

