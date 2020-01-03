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Trabzon’da sürücülerin ışık ihlalleri kameralara yansıdı

İHA

Trabzon'da dikkatsiz sürücülerin ışık ihlali ile beraberinde gelen kazalar kameralara yansıdı.

Trabzon’da sürücülerin ışık ihlalleri kameralara yansıdı

Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin ışık ihlali ile beraberinde gelen kazalar kameralara yansıdı.
Trabzon’da şehir polis kameralarına son aylarda yansıyan görüntülere göre kazaların çoğu ışık ihlalleri nedeniyle yaşandı. Trabzon’da sürücülerin dikkatsizliği sonucu en çok kazaların yaşandığı yerlerden biri haline gelen Aydınlıkevler Kavşağı'nda kameralara yansıyan görüntülerde sarı ışığın yanmasına rağmen hızını kesmeyen otomobil, kavşaktan çıkan kamyonete çarptı. Kaçmaya çalışmasına rağmen kamyonete çarpmaktan kurtulamayan otomobil, maddi hasarlı trafik kazası yaşanmasına neden oldu.
Tanjant yolundaki kavşakta meydana gelen bir başka kazada ise yolcu minibüsü, kavşakta başka araçların beklemesine rağmen ışık ihlali yaparak seyir halinde bulunan bir otomobile çarptı. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, aynı kavşakta yaşanan başka bir kazada yan yoldan anayola çıkan dikkatsiz sürücü anayoldaki otomobilin çarpmasıyla refüje çarptı.

TRABZON

03 Ocak 2020 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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