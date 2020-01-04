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Kızını öldürenlerin bulunmasını istiyor Trabzon’da yaklaşık 2,5 yıl önce bir çocuk annesi Pınar ...

İHA

Trabzon'un Çukurçayır Mahallesinde yaklaşık 2,5 yıl önce vahşice öldürülen 1 çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak (51), kızının katillerinin bir an önce bulunmasını istedi.

Kızını öldürenlerin bulunmasını istiyor Trabzon’da yaklaşık 2,5 yıl önce bir çocuk annesi Pınar Kaynak’ın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi geçtiğimiz günlerde tahliye olurken, baba Mehmet Kaynak katillerin bulunmasını istedi

Trabzon’un Çukurçayır Mahallesinde yaklaşık 2,5 yıl önce vahşice öldürülen 1 çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak’ın babası Mehmet Kaynak (51), kızının katillerinin bir an önce bulunmasını istedi.
Olayla ilgili yargılanan 2 sanığın tahliye edilmesinin ardından konuşan baba Kaynak, kızını katledenlerin bulunmasını isterken faillerin bulunmaları konusunda umudunun hala sürdüğünü belirtti.
Çukurçayır Mahallesinde 15 Ağustos 2017 yılında meydana gelen olayda, tecavüz edilerek kafasına taşla vurulup vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen cesedin Pınar Kaynak’a ait olmasının ardından olayla ilgili 2 kişi tutuklanmıştı. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde olayla ilgili haklarında ”Kasten öldürme” suçundan dava açılarak tutuklu yargılanan N.B (37) ve A.K (30) için mahkeme heyeti, Adlı Tıp Kurumu Başkanlığından gelen ek rapor doğrultusunda maktulün anal ve vajinal bölgelerinde tespit edilen meni örneklerinin sanıklara ait olmadığının tespit edildiğini ve bu nedenle faillerinin başkaları olabileceğinden mevcut delil durumlarının değişmesi gözetilerek sanıkları adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vermişti.
Mahkeme heyeti ayrıca, olayın asıl faillerinin başka kişiler olabileceğinden soruşturmanın titizlikle yapılması, özellikle olay tarihi ve saatinde maktulün bulunduğu bölgede bulunabilecek şahısları tespit amacıyla gerekli baz istasyonu bilgileri temin edilerek adli tıp raporuyla sabit olduğu üzere maktule tecavüz eden faillerin tespitine çalışılmasının istenmesi yönünde görüş bildirdi.

"Katillerin bulunmasından umudumu kesmedim"
Yaşananların ardından konuşan baba Mehmet Kaynak, kızının katillerinin bulunmasından umutlu olduğunu belirterek cinayetin bir an önce aydınlatılmasını istedi.
Kızının evden ayrılırken kendisine arkadaşının doğum gününe gideceğini söylediğini belirten baba Kaynak, “Kızım evden ayrılırken bana 'baba ben kız arkadaşımın doğum günü var oraya gideceğim' demişti. Ben de müsaade ettim. Akşam eve dönmedi bir gün sonra cinayet haberini duyduk. Olay, 15 Ağustos 2017 tarihinde olmuştu. Jandarmadan bize telefon geldi. 'Böyle bir olay var gelin kızını tespit edin' diye. Önce jandarmaya ardından da otopsiye gittik. Teşhis ettik. Olayla ilgili önce 2 kişi alındı mahkeme yaklaşık 2,5 yıl sürdü. Adlı Tıptan gelen raporda parmak aralarında uyuşmamazlık görüldü. Beş adet DNA sperm örneği var. Cinsel istismar var. Tutuklu 2 şahıs uyum sağlamadığından serbest bırakıldılar. Devlet çalışmalarını sürdürüyor umutluyuz” dedi.

"Caniler aramızda dolaşıyor"
Kızının bir çocuk annesi olduğunu belirten baba Kaynak, “Kızım ev hanımıydı. Evde kendi kendine hediyelik eşya yapar satardı. Kızım evliydi bir tane kız çocuğu vardı. Eşinden ayrılmıştı. Evliliği yürütemedi bana gelip sığınmıştı. Bir baba olarak bu cinayetin bir an önce aydınlanmasını istiyorum. Bu caniler aramızda dolanıyor. Kızımın kız arkadaşlarını bile tanımıyorum. Bu zamana kadar bana herhangi bir ihbar gelmedi. Mahkeme sürüyor. Sanıkların tahliyeleri için, devlet tahliyelerini vermişse bir bildiği vardır. Adaletin kestiği parmak acımaz” diye konuştu.

TRABZON

04 Ocak 2020 Cumartesi

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