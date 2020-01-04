Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyeti ile buluştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri, bordomavili takımda görevinden ayrılan Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetle bir araya geldi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen yemekte, Başkan Ağaoğlu, Hüseyin Çimşir’e desteklerini iletirken, "Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda olacağız" dedi.

TRABZON 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:08

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