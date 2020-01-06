Balıkta KDV indirimi memnun ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Balıkta KDV indirimi memnun ediyor

DHA

KARADENİZ'de balıkçılar ve vatandaşlar, balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranının yüzde 1'e düşürülmesinden memnun olduklarını söyledi. KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesiyle, balık fiyatlarında da düşüş yaşanması bekleniyor.

KARADENİZ'de balıkçılar ve vatandaşlar, balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranının yüzde 1'e düşürülmesinden memnun olduklarını söyledi. KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesiyle, balık fiyatlarında da düşüş yaşanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı kararıyla mobilya, yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranları yeniden belirlendi. 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı', Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirilirken, toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.
KARAR MEMNUN EDİYOR
Yapılan düzenlemeyle, KDV indirimi ile balık fiyatlarının düşecek olması, toptan su ürünleri satışı yapan firmaların yanı sıra, hem balık satan esnafı, hem de vatandaşları memnun ediyor. Su ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesiyle balık fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor.
'UYGUN FİYATA BALIK YENECEK'
KDV indiriminin tezgâha olumlu yansımasını beklediklerini söyleyen Trabzonlu balıkçı Ahmet Çoğalmış, "Bu sene balık fiyatları uygundu. Yapılan KDV indirimin tezgâha da olumlu yansımasını bekliyoruz. Tezgâhta hamsi uygun fiyata olunca vatandaşta balığı daha çok tercih ediyor. Bizde bereketli bir satış gerçekleştirmiş oluyoruz. Umuyorum ki ilerleyen zamanlarda daha da uygun fiyatlarla balık yenebilecek" diye konuştu.
'UYGULAMA HEYECAN YARATTI'
Balık fiyatlarında düşüş olursa hem esnafın hem de vatandaşın yüzünün güleceğini belirten balıkçı Gökmen Aydın, "Balığı bu yıl vatandaşlar uygun fiyatlara sofralarına koydu. KDV düştüğü zaman fiyatlarda da indirim söz konusu olacak. Balık daha da ucuza yer alacak tezgâhlarda. Uygulama heyecan yarattı. Biz de yeni dönemde heyecanla KDV indiriminin tezgâha yansımasını bekliyoruz" dedi.
'DÜŞÜŞ OLACAĞINI ZANNETMİYORUM'
Balık fiyatlarındaki dalgalanmaya değinen Mehmetcan Örseloğlu, "KDV´de yapılan indirim satıcılar açısından çok önemli değil. Vergi veren ve işin ihracatını yapan insanları daha çok ilgilendiriyor. Yapılan KDV indirimi ile iç piyasada tezgâhlarda balık fiyatlarında düşüş olacağını zannetmiyorum. Müşterinin beklentisi; fiyat uygunluğu" diye konuştu.  
'DOĞRUSU ZATEN BUYDU'
Samsun Su Ürünleri Kooperatif, Başkanı Atıf Malkoç da "Doğrusu zaten buydu, balıkçı yıllardır bunu istiyordu. Balıktan vergi alınması daha kolay geldi. Verginin 1'e düşmesi, balıkların tamamının kayıt altına alınmasına sebep olur. Eskiden faturasız olarak dışarı çıkarılan balık çok oluyordu. Artık devlet vergisini de daha güzel alır" ifadelerinde bulundu.
'KDV İNDİRİMİ ÇOK İYİ OLDU'
KDV indirimini olumlu bulan Samsun'da balıkçı esnafı Doğukan Yılmaz ise "Bu sene KDV indirimi olması çok iyi oldu. Yüzde 8'den 1'e kadar düşürüldü. Bu sene pahalıydı balıklar ama bu sayede vatandaşlarımız ucuza balık yiyebilecek. Fiyatlar yavaş yavaş düşmeye başladı" dedi.

TRABZON

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarıkamış şehitleri, Sis Dağı'ndaki yürüyüşle anıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış şehitleri, Sis Dağı'ndaki yürüyüşle anıldı
Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağının taşınması renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda ...
Karadeniz'in dağlarında ekiplerin karla mücadelesi
YEREL HABERLER Karadeniz'in dağlarında ekiplerin karla mücadelesi
Mobilyada KDV indirimi sektöre canlılık getirdi Mobilyacı İş adamları Derneği Başkanı (MOBİAD) Alper Bektaş: "Mobilya sanayimiz adına yılın ilk müjdesini almış bulunuyoruz"
YEREL HABERLER Mobilyada KDV indirimi sektöre canlılık ...
Uzungöl'de yıkımlar sürüyor
YEREL HABERLER Uzungöl'de yıkımlar sürüyor
Trabzonspor, Senegalli oyuncu Ndiaye ile sözleşme imzaladı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Mümkün olduğu kadar sessiz, sedasız yapmaya çalıştığımız bir transferdi" Badou Ndiaye: "Umarım elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkı sağlayarak sezon sonunda gülen yüzler görmek istiyorum"
YEREL HABERLER Trabzonspor, Senegalli oyuncu Ndiaye ile sözleşme ...
Evinin sultanları, 'Ağasar' kıyafetleriyle voleybol turnuvasında
YEREL HABERLER Evinin sultanları, 'Ağasar' kıyafetleriyle voleybol ...
Ndiaye resmen Trabzonspor´da
YEREL HABERLER Ndiaye resmen Trabzonspor´da
Trabzonspor yönetiminden teknik direktör Hüseyin Çimşir´e destek
YEREL HABERLER Trabzonspor yönetiminden teknik direktör Hüseyin ...
Avrasya Üniversitesi 175 akademisyen alacak
YEREL HABERLER Avrasya Üniversitesi 175 akademisyen alacak
Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek
YEREL HABERLER Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek
Trabzonspor Yönetim Kurulu ile İstişare Kurulu bir araya geldi
YEREL HABERLER Trabzonspor Yönetim Kurulu ile İstişare Kurulu bir ...
Trabzonspor İstişare Kurulu'ndan 'yönetime destek' kararı
YEREL HABERLER Trabzonspor İstişare Kurulu'ndan 'yönetime destek' ...
Bıçaklanıp, başı taşla ezilen Pınar cinayetinde, 2 sanığa tahliye
YEREL HABERLER Bıçaklanıp, başı taşla ezilen Pınar cinayetinde, 2 ...
Ağasar kıyafetli kadınlar tarladan çıkıp, voleybol oynadı Ağasar kıyafetli kadınlar, hem turnuvada birincilik için mücadele etti, hem de keyifli saatler geçirdi Karadeniz kadını, ev işleri ve tarladan fırsat buldukça spor yapıyor, stres atıyor
YEREL HABERLER Ağasar kıyafetli kadınlar tarladan çıkıp, voleybol ...
Mustafa’dan 16 yıldır haber yok Fransa’dan memleketleri Trabzon’a gelen gurbetçi ailenin en küçük çocuğu Mustafa’dan 16 yıldır haber alınamıyor
YEREL HABERLER Mustafa’dan 16 yıldır haber yok Fransa’dan ...
Trabzon'da doktorlara moral ziyareti
YEREL HABERLER Trabzon'da doktorlara moral ziyareti
Trabzonspor değer kazandı
YEREL HABERLER Trabzonspor değer kazandı
İlçelerini tanıtmak için türkü söyleyip, klip çektiler
YEREL HABERLER İlçelerini tanıtmak için türkü söyleyip, klip ...
Kızını öldürenlerin bulunmasını istiyor Trabzon’da yaklaşık 2,5 yıl önce bir çocuk annesi Pınar Kaynak’ın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi geçtiğimiz günlerde tahliye olurken, baba Mehmet Kaynak katillerin bulunmasını istedi
YEREL HABERLER Kızını öldürenlerin bulunmasını istiyor Trabzon’da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X