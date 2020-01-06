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Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatında rekor artış Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2019 ...

İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2019 yılında 1 milyar 428 milyon 125 bin 358 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiği belirtildi. İhracatta bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında bir artış yaşandığı kaydedildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatında rekor artış Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2019 yılında 1 milyar 428 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi Fındık ve mamulleri 853 milyon dolarla birinci sırada İtalya’ya yönelik ihracatta rekor düzeyde yüzde 132 oranında artış yaşandı

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2019 yılında 1 milyar 428 milyon 125 bin 358 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiği belirtildi. İhracatta bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında bir artış yaşandığı kaydedildi.
Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatında yaşanan yüzde 20 oranındaki rekor artışla birlikte bölge ihracatı 1 milyar 194 milyon dolar seviyesinden 1 milyar 428 milyon dolar seviyesine ulaştı. 2019 yılında Türkiye genelinden gerçekleşen 180,4 Milyar ABD doları ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 2 oranında artış yaşanmasına rağmen, Doğu Karadeniz Bölgesi’nden gerçekleşen ihracatta rekor seviyede yüzde 20 oranında artış yaşandı.
Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane’den 2019 yılında gerçekleşen ihracatta; 853 milyon 143 bin 187 dolar tutarı ihracatla fındık ve mamulleri birinci sırada, 170 milyon 984 bin 472 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci sırada ve 159 milyon 474 bin 519 dolar tutarındaki ihracatla madencilik ürünleri üçüncü sırada yer aldı. Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 2019 yılında 128 farklı ülkeye ihracat yapılırken, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin ve Fransa oldu. Bu ülkelerden İtalya’ya yönelik ihracatta rekor düzeyde yüzde 132 oranında büyük bir artış yaşandı. İtalya’ya yapılan ihracatın tamamına yakını fındık ürünlerinden oluştu.

"İhracatımızda rekor sayılabilecek düzeyde bir artış gerçekleşti"
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Karadeniz Bölgesi ihracatının üçte birini tek başına gerçekleştiren il konumunda olan Trabzon ihracatında bölge ihracat artışı üzerinde ve yüzde 21 oranındaki yüksek oranlı artış gerçekleşerek Trabzon ihracatı yeniden 1 milyar dolar seviyesi üzerinde çıkarak 1 milyar 160 milyon 535 bin 793 dolar tutarına ulaştığını söyledi. Kalyoncu, “Bu performansı ile Trabzon ülkemizden en fazla ihracat gerçekleştiren 16. il sıralamasına yükselmiş ve ülkemizden 1 milyar dolar ihracat gerçekleştiren iller arasında yer almıştır. Bölge illerimizden Rize ili ihracatımızda yüzde 13 oranında ve Gümüşhane ilimiz ihracatında ise madencilik ürünleri ihracatında yaşanan artışa bağlı olarak rekor düzeyde yüzde 45 oranında artış yaşanmıştır. Artvin ili ihracatımızda ise komşu ülkelere yapılan ihracattaki düşüşe bağlı olarak yüzde 7 oranında düşüş yaşanmıştır. 2019 yılında küresel düzeyde uluslararası ticaretin yoğun bir şekilde ticaret savaşları ve korumacılık önlemleri baskısı altında olmasına ve yurt dışı pazarlarda daralma yaşanmasına rağmen bölge ihracatçılarımızın cefakarca yaptıkları çalışmalarla ihracatımızda rekor sayılabilecek düzeyde bir artış sağlama başarısı göstermesi takdire şayandır. Bölge ihracatçılarımızın 2019 yılı ihracatımızda gösterdikleri bu başarıdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Temennimiz aynı başarının 2020 yılında ve sonraki yıllarda daha da yüksek oranlı artışlarla yaşanmasıdır” dedi.

TRABZON

06 Ocak 2020 Pazartesi

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