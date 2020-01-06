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Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un 40. teknik direktörü oldu

İHA

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın görevinden ayrılmasından sonra göreve gelen 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un 40. teknik direktörü oldu.

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un 40. teknik direktörü oldu

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın görevinden ayrılmasından sonra göreve gelen 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un 40. teknik direktörü oldu.
Trabzonspor'un 53 yıllık tarihinde bugüne kadar 10'u yabancı, 29'u Türk olmak üzere toplam 39 çalıştırıcı görev yaptı. Karadeniz ekibinde, üçer Belçikalı ve Alman, birer İngiliz, Brezilyalı, Bosna Hersekli ve Gürcü teknik adam çalıştı.

Şampiyon teknik adamlar Trabzonlu
Bordomavililer, 197576, 197677, 197980 ve 198384 sezonlarında Ahmet Suat Özyazıcı, 197879 ve 198081 sezonlarında ise Özkan Sümer ile lig şampiyonluğunu elde etti. Trabzonspor'da en başarılı teknik adam Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer olarak göze çarparken, son dönemlerde Trabzonspor'da görev yapan teknik direktörler arasında ise en başarılı olarak göze çarpan isim Şenol Güneş oldu. Güneş döneminde Trabzonspor 3 kez şampiyonluğun kapısından döndü.

Trabzonspor'da futbol oynayıp teknik adam olanlar
Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 12 çalıştırıcıdan biri oldu. Bordomavililerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Shota Arveladze ve Ünal Karaman hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapmıştı.

Ahmet Ağaoğlu döneminin 3 teknik adamı
Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de göreve gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman ile çalıştı. Karaman'ın ayrılmasından sonra teknik direktör olarak görevine devam eden Hüseyin Çimşir, Ağaoğlu'nun görevde bulunduğu 638 günlük süre boyunca çalışacağı üçüncü teknik direktör oldu.
Trabzonspor'un lig tarihinde görev alan teknik direktörleri şöyle:
Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kırman, Ahmet Karlıklı, Erdoğan Gürhan, Altan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa Ertan, Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jurgen Sunderman (Almanya), Metin Türel, Werner Biscup (Almanya), Şenol Güneş, Urbain Breams (Belçika), George Leekens (Belçika), Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne (İngiltere), Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel (Almanya), Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastio Lazoroni (Brezilya), Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos (Belçika), Tolunay Kafkas. Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze (Gürcistan), Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman

TRABZON

06 Ocak 2020 Pazartesi

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