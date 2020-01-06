Trabzon’a nefes kesen maçlara sahne olan 201920 Basketbol Genç Kızlar ve Erkekler B İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva sonunda kızlarda Tevfik Serdar Anadolu Lisesi, erkeklerde ise TED Trabzon Basketbol takımı şampiyon oldu. Hayri Gür Spor Salonunda yapılan ve Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen Basketbol Genç Kızlar B İl Birinciliği müsabakalarında birbirinden çekişmeli maçlar oynandı.

Centilmenliğin ön plana çıktığı müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Kızlarda şampiyonluğa ulaşan takım Tevfik Serdar Anadolu Lisesi oldu. Başarılı bir performans ortaya koyan 88. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Kanuni Anadolu Lisesi ise üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde TED Trabzon şampiyon oldu. İkinciliği Trabzon Spor Lisesi elde ederken, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Gelişim çağındaki öğrencilerimizi sadece derslere, okula gönderenlerin aksine, sporla buluşturan veli ve öğretmenleri yürekten kutluyorum. Çünkü spor hem sağlıklı bir gelişimin nedenidir, hem de derslere katkısı kanıtlanmıştır. Sosyalleşme, yarışma heyecanı, odaklanma, stresten kurtulma, disiplin, zararlı alışkanlıklardan uzak durma gibi çok sayıda faydası vardır. Spor yapan öğrenci sayısı arttıkça geleceğe daha güvenle bakabiliriz” dedi.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi, Spor Uzmanı Serpil Sungur, Hayri Gür Spor Salonu Tesis Amiri Hakan Yamak, Beşirli Spor Kompleksi Tesis Amiri Abdullah Cevahir ve Beden Eğitimi öğretmeni Rabia Karamehmet tarafından verildi. Yusuf Çebi, “Hem yetenekli, hem birbirine saygılı, hem derslerinde başarılı bir nesil var. Turnuvada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

TRABZON 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:08

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