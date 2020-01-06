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TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, TIR'ın çarpmasıyla altında kalan Fidan Fındıkçı (74), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde, ilçe merkezinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. A.K.'nin kullandığı 78 SJ 146 plakalı TIR, yolun karşısına geçmek isteyen Fidan Fındıkçı'ya çarptı. Fındıkçı'nın TIR'ın altına kaldığı kazayı görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Fındıkçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Fidan Fındıkçı'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna konuldu. TIR sürücüsü A.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



TRABZON 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:08

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