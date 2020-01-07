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Birleşmiş Milletler gibi okul Ülkeleri farklı ama Türkçe’yi ana dili gibi konuşuyorlar Savaş ...

İHA

Savaş yüzünden Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelerden Türkiye'ye göç ederek Trabzon'a yerleşen ailelerin çocukları aynı okulda bir araya gelerek Türkçe eğitim görüyor.

Birleşmiş Milletler gibi okul Ülkeleri farklı ama Türkçe’yi ana dili gibi konuşuyorlar Savaş yüzünden Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelerden Türkiye’ye göç ederek Trabzon’a yerleşen ailelerin çocukları aynı okulda eğitim görüyor

Savaş yüzünden Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelerden Türkiye’ye göç ederek Trabzon’a yerleşen ailelerin çocukları aynı okulda bir araya gelerek Türkçe eğitim görüyor.
Trabzon’da bin 235’i Afgan, 666’sı Suriye, 217’si Irak, 123’ü İran ve diğer ülkelerden 326 olmak üzere toplam 2 bin 567 öğrenci eğitim görürken, bunlardan 163’ü Ortahisar ilçesinde eğitim veren Cumhuriyet Ortaokulunda eğitim görüyor. Adeta Birleşmiş Milletler gibi, farklı ülkelerden gelerek Cumhuriyet Ortaokulunda bir araya gelen öğrenciler, Türkçe'yi ana dili gibi konuşmaları dikkat çekerken derslerini de Türkçe olarak görüyorlar. Okulda, savaş yüzünden Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelerden gelenlerin yanı sıra ailelerinin iş durumu dolayısıyla farklı ülkelerden gelen öğrencilerde eğitim görüyor.
Trabzon’a kısa sürede uyum sağladıklarını belirten öğrenciler, Trabzon’da bulunmaktan son derece memnun olduklarını ifade ederken okul müdürü Güçlü Yılmaz, yabancı öğrencilerin çoğunluğunu Afgan öğrenciler oluşturduğunu söyledi. Yılmaz, “Okulumuzda yaklaşık 900 öğrenci var bu öğrencilerin 163 tanesi yabancı uyruklu. Bunların çoğunluğu Afganistan olmak üzere Gürcistan, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye gibi ülkelerden gelen çocuklar okulumuzda eğitim görüyor. Türkçe bilmeyenlere yönelik uyum sınıfımız var. Yabancı öğrenciler önce o sınıflarda Türkçe öğrenerek daha sonra sınıflarında eğitim görüyorlar. Aralarında zeki öğrenciler var. Türkçeyi bilmeyip zorlanan öğrencilerimiz de var. Okulumuzda önceleri Suriyeli sayısı fazla idi, şimdi de Suriyeli var ancak sayıları azaldı. Okulumuzda son 4 yıldır yabancı öğrenci sayımız artarak devam ediyor. Bunların çoğunluğu Afganistan uyruklu öğrenciler” diye konuştu.

Türkçe’yi ana dili gibi konuşuyorlar
Trabzon öğrenim görmekten çok memnun olduklarını dile getiren öğrenciler çevreye kısa sürede uyum sağladıklarını belirtirken Türkçe’yi de ana dili gibi konuşmaları dikkat çekti.
Suriye’den gelen Enes Hajomar, hedefinin doktor olduğunu ifade ederek, “Beş yıldır Trabzon’dayım. Beşinci sınıfa gidiyorum. Suriye’den geldiğim için Türkçe hiç bilmiyordum. Çevrem ve arkadaşlarım sayesinde Türkçeyi kısa zamanda öğrenerek çevreme uyum sağladım. Trabzon çok güzel. Hedefim doktor olmak” dedi.
Afganistan’dan gelen Hanıeh Akbari de beş yıldır Trabzon’da olduğunu vurgulayarak, “Afganistan’dan geldim. Beş yıldır buradayım. Yedinci sınıftayım. Okula dördüncü sınıftan başladım. Türkçeyi kursa giderek ve arkadaşlarımın sayesinde öğrendim. Trabzon’u seviyorum, insanları iyi paylaşımcı. İlk zamanlar uyum zorluğu yaşamıştım şimdi artık alıştım. Hedefim öğretmen olmak” şeklinde konuştu.
ifadelerini kullandı.
Afganistan’dan gelen Hanıeh Akbari ise, “Afganistan’dan geldim. Beş yıldır buradayım. Yedinci sınıftayım. Okula dördüncü sınıftan başladım. Türkçeyi kursa giderek ve arkadaşlarımın sayesinde öğrendim. Trabzon’u seviyorum, insanları iyi paylaşımcı. İlk zamanlar uyum zorluğu yaşamıştım. Hedefim öğretmen olmak”dedi.
İran’dan gelen 12 yaşındaki Sohel Razmıpouy da, "İran’dan geldim. Beşinci sınıfa gidiyorum. 12 yaşındayım. İki yıldır Trabzon’dayım. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Trabzonspor’u tutuyorum. İyi bir takım rengi de güzel. Bize her yer Trabzon” diye konuştu.
Afganistan’dan gelen Rukiye Mirzgi, “Afganistan’dan geldim. Dört yıldan beri Trabzon’dayım. Beşinci sınıfa gidiyorum. İlk geldiğimde uyum zorluğu yaşamıştım, şimdi çok arkadaşlarım oldu. Türkçe'yi de öğrendim. Hedefim bilim adamı olmak” ifadelerini kullandı.

TRABZON

07 Ocak 2020 Salı

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