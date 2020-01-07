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Trabzonspor'da transferde titiz davranıyor Takımdaki yabancı sayısı 14 oldu

İHA

Devre arasında eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Badou Ndiaye transferiyle kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını 14'e yükseltmişti. Bordomavililer muhtemel yeni transfer için kadroda yer açmaya çalışıyor.

Trabzonspor'da transferde titiz davranıyor Takımdaki yabancı sayısı 14 oldu

Devre arasında eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Badou Ndiaye transferiyle kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını 14'e yükseltmişti. Bordomavililer muhtemel yeni transfer için kadroda yer açmaya çalışıyor.
Süper Lig'in ilk devresini 32 puanla tamamlayarak zirve yarışında iddialı takımlar arasında yer alan Trabzonspor, eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürürken, kadroya yapılması planlanan takviyeler içinde titiz bir çalışma yürütüyor. Bu konuda oldukça rahat olan bordomavililerde yeni teknik patronu Hüseyin Çimşir, ellerinde iyi bir kadro bulunduğunu yönetime iletti. Mevcut kadroda yer alan oyunculardan en iyi verimi almaya çalışacağını ve devre arasında transfer yapmak için değil, gerçekten verimli olacağına inandığımız ismi kadroya dahil etmeleri gerektiğini Başkan Ahmet Ağaoğlu'na ve yönetime ileten genç teknik adam bu konuda güven verdi.

Kadroda 14 yabancı bulunuyor
Trabzonspor'un mevcut kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunuyor. Bu şartlarda yabancı transferi gerçekleştirmesi imkansız olan bordomavililer yabancı kontenjanından yararlanabilmesi için kadroda yer açması gerekiyor. Kadrosunda Sturridge, Ekuban, Sörloth, Nwakaeme, Ndiaye, Onazi, Obi Mikel, Sosa, Fernandes, Campi, Hosseini, Novak, Pereira ve Avdijaj olmak üzere 14 yabancı oyuncu bulunduran bordomavililer, ilk planda Donis Avdijaj'ı takımdan göndermeyi planlıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Onazi'nin ayrılıktan dolayı ödeme yapmayı düşünmeyen bordomavili kulüp oyuncunun takım bulması halinde gidişine izin verilecek.

Başkan Talisca transferinde kapıyı kapattı
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Talisca'nın transfer iddialarıyla ilgili olarak ise son noktayı koydu. Oyuncunun yüksek maliyetleri nedeniyle bu transfere hiç bakmadıklarını dile getiren Ağaoğlu, acil ihtiyacımız ve kulüp menfaatlerinin ön planda olacağı bir transfer için çaba sarf edebileceklerini vurguladı.

Ağaoğlu'ndan Çimşir'e güven
Trabzonspor'un Antalya kampı için takımla birlikte Antalya'da bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu takımını yalnız bırakmıyor. Teknik heyet ve oyuncularla yakından ilgilenen Ağaoğlu, Hüseyin Çimşir'e olan güvenini her fırsatta dile getiriyor. Yaşadıkları sürecin normal olmadığını belirten başkan Ahmet Ağaoğlu, "Yaşanan süreci herkes gördü. Normal şeyler yaşamadık ama bunları artık konuşmanın da çok anlamı yok. Trabzonspor şu anda Hüseyin Çimşir ile yoluna devam ediyor. Oyuncularımıza ve hocamıza güveniyoruz. Uzun zamandır Hüseyin hoca bizimle, kadroyu ve yapıyı çok iyi tanıyor. Her şey kaldığı yerden devam ediyor" dedi.

İlk hazırlık maçı yarın
Trabzonspor Antalya kampından ilk hazırlık karşılaşmasını yarın saat 14:30'da Bursaspor ile yapacak. Müsabakanın oynanacağı sahanın tribün kapasitesi ve fiziki şartları nedeniyle seyirci alımı yapılmayacağı bildirildi.

TRABZON

07 Ocak 2020 Salı

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