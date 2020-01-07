Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçına çıkıyor

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Devre arası kamp çalışmalarını Antalya´da sürdüren Trabzonspor, buradaki ilk hazırlık maçında yarın Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

2019-20 sezonunun ikinci yarısına Antalya´da hazırlanan bordo-mavililer, ilk hazırlık karşılaşmasını yarın saat 14.30´da Bursaspor ile oynayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, müsabakanın oynanacağı sahanın tribün kapasitesi ve fiziki şartları nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacağı belirtildi.



TRABZON 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:08

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