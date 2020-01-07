Türkiye’de 2019 yılında 319 bin 772 ton karşılığında 2 milyar 28 milyon 727 bin dolar tutarında fındık ihracatı gerçekleştirilirken, bu ihracatın yüzde 42’sini tek başına Trabzon’un gerçekleştirdiği belirtildi.

2019 yılında Türkiye genelinden 319 bin 772 ton karşılığı 2 milyar 28 milyon 727 bin dolar tutarında fındık ihracat gerçekleştirilerek miktarda yüzde 15 ve değerde de yüzde 24 oranında artış gerçekleştirildi. 2019 yılında Trabzon’dan ise 130 bin 221 ton karşılığında 853 milyon 139 bin 225 dolar tutarında fındık ihracatı gerçekleştirildiği bildirilirken, Trabzon’dan gerçekleştirilen fındık ihracatında bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 23 oranında ve değer bazında da yüzde 35 oranında yüksek oranlı artış yaşandığı ifade edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye’den 2019 yılında gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 42’lik kısmının tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, Trabzon’un fındık ihracatında birinci sırada yer aldığını ve bu performansı ile yıllardır Trabzon’un fındık ihracatının en fazla yapıldığı il unvanını elinde bulundurduğunu söyledi. Gürdoğan, “Trabzon ilinden 2019 yılında 60 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke ise sırasıyla İtalya, Almanya ve Fransa oldu. Trabzon ilinden İtalya’ya 2019 yılında yapılan fındık ihracatında yüzde 133 oranında artış yaşandı. Çin Halk Cumhuriyetine de Trabzon’dan 32 milyon 802 bin 228 dolar tutarında fındık ihraç edildi. Bir önceki yıla oranla ÇHC’ne yapılan ihracatta yüzde 90 oranında artış kaydedildi” dedi.



Trabzon’un fındık ihracatında düzenli olarak her yıl performansını artırdığını ve tarihi süreç içinde de Türkiye’nin en geleneksel tarımsal ürünü olan fındık ihracatında Trabzonlu ihracatçıların her yıl en büyük paya sahip olduklarına değinen Gürdoğan, “Önümüzdeki dönemde de Trabzon fındık ihracatındaki payını daha üst noktalara ulaştıracağını umuyoruz. Dünya fındık mamulleri sektörünün en önde gelen markası konumunda olan FERRERO markasının Trabzon’da faaliyet göstermesinin de fındık ihracatımızın gelişmesine önemli katkılar sağladı. Ülkemizin net döviz girdisi kazandıran ve bu paralelde 2019 yılında 2 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlayarak ender geleneksel tarım ürünleri sektörlerimizin başında yer alan fındık sektörü ihracatından potansiyeli ölçeğinde daha da fazla döviz geliri elde edilmesi amacıyla birim başına verimi artırmayı teşvik edecek üretim aşamalarında gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu kapsamda çok yakın bir gelecekte ülkelerin en stratejik sektörü haline gelmesi kuvvetle muhtemel olan tarım sektörüne yüksek önem verilmesi gerekiyor. Tarımsal anlamda elimizdeki en stratejik güçlerden biri olan fındık sektöründe sürecin en başında yani üretim aşamalarında verim ve kalitenin arttırılmasına yönelik çalışmaların ivedilikle yapılmasının büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

TRABZON 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:08

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