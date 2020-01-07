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AK Parti Trabzon'da 19. dönem siyaset akademisi başlıyor

İHA

AK Parti Trabzon'da 19. dönem siyaset akademisi başlıyor

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi başkanlığında toplanan İl ARGE Birim Başkanı Besire Çörekçi Arslan, İl ARGE Birim Başkan Yardımcısı Yunus Tekin Baki, Kadın Kolları ARGE Birim Başkanı Kadriye Yılmaz, Gençlik Kolları ARGE Birim Başkanı Recep Özbay, Şubat ayında başlayacak olan 19. Dönem AK Parti Siyaset Akademisi ile ilgili çalışmalarını tamamladı.
AK Parti'nin Türk siyasi hayatında önemli bir yeri olduğunu ifade eden AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, “AK Parti başlı başına bir siyaset akademisidir. Partimiz kurulduğu günden itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye siyasetinde yeni bir sayfa açmış ve bütün ezberleri bozmuştur" dedi.
AK Parti'nin siyaset akademisine büyük önem verdiğini ifade eden Başkan Revi, “AK Parti bir siyaset okuludur. Partimiz ülkemizin siyasetine çok sayıda siyasetçi ve devlet adamı yetiştirmiştir. Siyaset akademisinin bu manada önemi büyüktür. Milletimize hizmet etme anlayışımızın felsefesinin işleneceği eğitim programlar bir nevi düşüncelerimizin icraata dönüşmesinin ders olarak anlatıldığı programlar olacaktır. İnsan hayatına, toplumsal hayatımıza, ülkemizin gidişatına katkı sağlayacak konu ve alanında uzman eğitimcilerle çok önemli özel bir siyaset akademisi olacağı kanaatindeyim. Herkesi akademiye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
AK Parti Trabzon İl Başkanlığı ARGE Birim Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Besire Çörekçi Arslan da, 19. Dönem AK Parti Siyaset Akademisi Eğitim Programına yönelik bütün hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, duyuru ve tanıtımlara bugün itibariyle başladıklarını söyledi.
‘Siyaset Akademide Başlar’ sloganı ile duyurulara başlayacaklarını ifade eden Arslan, “Siyaset akademisi, siyasete yönelik toplumsal ilgiyi artırmak, katılımcıların tarih, siyasal tarih, ekonomi, dış politika, sanat, kültür ve kişisel gelişim gibi alanlarda uzman kişiler tarafından bilgilendirildiği ve seçmenlerin partimizle bağını kuvvetlendirmek amacıyla Türkiye geneline teşkilatlarımız aracılığı ile organize ettiğimiz eğitim faaliyetimizdir. Siyaset Akademisi herhangi bir siyasi kimlik gözetmeksizin 18 yaşını doldurmuş bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır. Akademiye katılan her kişiye hem siyasal hem de kültürel donanım kazandırmak, bu sayede siyasi hassasiyetleri olan sorumluluk sahibi vatandaşlar kılabilmek amaçlanmaktadır" şeklinde konuştu.
Başvuru ve kesin kayıtların 13 27 Ocak tarihleri arasında olacağının altını çizen Arslan, “Demokratik katılıma, siyasete ve ekonomiye ilgi duyan, sosyal ilişkilerini daha da geliştirmeyi hedefleyen, kişisel birikim ve donanımını artırmak isteyen herkes bu programa katılabilecektir. Daha önce AK Parti Siyaset Akademilerini katılmış, tamamlamış, yarım kamış, belge alamayan veya belge alan herkes bu eğitim programına katılabilecektir. Başvurular www.siyasetakademisi.akparti.org.tr adresinden yapılacak” diye konuştu.
Siyaset Akademisindeki derslerin güncel ve kişisel gelişim konularını içerdiğini söyleyen Arslan, “Siyaset Akademisi Eğitim Programı haftada 2 saat, 8 hafta (2 ay) devam edecek olup, 4 saatlik online eğitim dersleri ile toplam 20 saatlik bir eğitim programı olacaktır. Ekonomi, Dış Politika, Kuruluşundan Bugüne AK Parti, Yerel Yönetimler Perspektifinden AK Parti Belediyeciliği, Medya Okur Yazarlığı, Kişisel Gelişimde; Profesyonel yönetim teknikleri, Stratejik iletişim ve kriz yönetimi, Sosyal Medya Kullanımı, İrfan Eğitimleri, Anayasa hukuku, Yerel yönetimlerde dönüşüm, Toplumsal yapı ve aile kuramı konularını içeren derslerimiz var” dedi.

TRABZON

07 Ocak 2020 Salı

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