Trabzon Forum gazetecileri unutmadı

Trabzon Forum AVM, düzenlediği organizasyonla gazetecilerin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Forum Trabzon’da düzenlenen organizasyona Trabzon’da görev yapan gazeteciler katılırken, Pazarlama Müdürü Esma Sezeroğlu, masaları tek tek gezerek gazetecilerle sohbet ederek 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
TRABZON
09 Ocak 2020 Perşembe
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