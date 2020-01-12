Trabzon’da büyük ve küçükbaş hayvan sayılarında artış Büyük ve küçükbaş hayvan sayısı 1,5 yıl öncesine göre yaklaşık 50 bin arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzon’da büyük ve küçükbaş hayvan sayılarında artış Büyük ve küçükbaş hayvan sayısı 1,5 yıl ...

İHA

Trabzon'da 395 bin 763 adet büyük ve küçükbaş hayvan sayısı tespit edilirken, bu rakamın 1,5 yıl öncesine göre 50 bin artış gösterdiği belirtildi.

Trabzon’da büyük ve küçükbaş hayvan sayılarında artış Büyük ve küçükbaş hayvan sayısı 1,5 yıl öncesine göre yaklaşık 50 bin arttı

Trabzon’da 395 bin 763 adet büyük ve küçükbaş hayvan sayısı tespit edilirken, bu rakamın 1,5 yıl öncesine göre 50 bin artış gösterdiği belirtildi.
Trabzon’da 2020 yılı itibariyle küçükbaş hayvan sayısı 217 bin 518, büyükbaş hayvan sayısı 178 bin 245 olmak üzere toplam 395 bin 763 olarak belirlenirken, yaklaşık bir buçuk yıl önce bu rakam 343 bin 910 olarak tespit edilmişti.
En fazla küçük ve büyükbaş hayvan Akçaabat, Araklı ve Ortahisar ilçelerinde bulunurken, en az hayvan sayısı ise Dernekpazarı ilçesinde bulunuyor.
Buna göre Akçaabat ilçesinde küçükbaş hayvan sayısı 32 bin 735, büyükbaş hayvan sayısı 29 bin 813 olmak üzere toplam 62 bin 548, Araklı ilçesinde 40 bin 797 küçükbaş, 19 bin 883 büyükbaş olmak üzere toplam 60 bin 680, Ortahisar ilçesinde ise 25 bin 513 küçükbaş, 14 bin 830 büyükbaş olmak üzere toplam 40 bin 403 adet büyük ve küçük baş hayvan bulunuyor. Dernekpazarı ilçesinde ise küçükbaş hayvan sayısı bin 300, büyükbaş hayvan sayısı ise bin 184 olmak üzere toplam 2 bin 484 adet büyük ve küçük baş hayvan bulunuyor.
Öte yandan bakanlık tarafından geliştirilen 'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı’ sayesinde hayvan sayıları önemli ölçüde arttığı belirtildi.

TRABZON

12 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkçılara denetim Boy yasağına uymayan tonlarca balığa el konulurken kanuna aykırı davrananlara 92 bin TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Balıkçılara denetim Boy yasağına uymayan tonlarca ...
Kahraman itfaiyeci o anları anlattı Söğütlü Atletizm Stadı'nın LPG tankında çıkan yangının söndürülme çalışmalarında hayatını tehlikeye atıp vanayı kapatan itfaiye eri Yunus Emre Yazıcı: "Bizim meslekte her gün bu tip şeyler yaşanıyor; Bugün ben yaptım, yarın bir başkası yapacak"
YEREL HABERLER Kahraman itfaiyeci o anları anlattı Söğütlü Atletizm ...
Doğu Karadeniz'de deprem riski arttı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de deprem riski arttı
TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 3 - Tarsus İdman Yurdu: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 3 - Tarsus İdman ...
Trabzonspor'un forvet üçlüsü ikinci yarıyı iple çekiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'un forvet üçlüsü ikinci yarıyı iple ...
Kahraman itfaiyeci LPG tankınındaki yangını canını hiçe sayarak işte böyle söndürdü Trabzon’da Atletizm Stadı yanındaki LPG tankı yangını tanka giden LPG vanasının kapatılması ile son buldu
YEREL HABERLER Kahraman itfaiyeci LPG tankınındaki yangını canını ...
Trabzon'da her 100 kişiden 10'nuna acil ambulans hizmeti verildi
YEREL HABERLER Trabzon'da her 100 kişiden 10'nuna acil ambulans ...
Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği bal üretimini olumsuz etkiliyor Trabzon Arıcılar Birliği Başkanı Zekeriya Aydın: "Bal üretimi yarı yarıya azaldı" “Dünyada bal üretiminin yüzde 6,5 kadarını Türkiye karşılıyor"
YEREL HABERLER Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği bal üretimini ...
Fındık ihracatında rekor artış
YEREL HABERLER Fındık ihracatında rekor artış
Trabzonspor'dan "harcama limiti" açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan "harcama limiti" açıklaması
Trabzonspor Kulübü: "Harcama limitlerinin esnetilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz"
YEREL HABERLER Trabzonspor Kulübü: "Harcama limitlerinin ...
Başkan Hekimoğlu'na sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Başkan Hekimoğlu'na sürpriz doğum günü
Söğütlü Atletizm Stadındaki yangına inceleme
YEREL HABERLER Söğütlü Atletizm Stadındaki yangına inceleme
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe: “Yoğun bakımlar akılcı kullanılmıyor" Uluslararası 5. Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumu Trabzon’da başladı Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe: “Türkiye, Avrupa’da kişi başına düşen en çok yoğun bakım yatak sayısına sahip ülke olmasına rağmen zaman zaman hastalar yoğun bakım yatağı bulmakta zorlanıyor”
YEREL HABERLER Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe: ...
Başkan Zorluoğlu basın mensupları ile kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu basın mensupları ile kahvaltıda ...
Çiçek siparişini teslim etmek için aradı hakarete uğradı
YEREL HABERLER Çiçek siparişini teslim etmek için aradı hakarete ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X