Ahmet Ağaoğlu'dan son 10 yıl vurgusu

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geriye dönüp 2010'lu yılların muhasebesinini yaptıklarında şampiyonlukla açılan bir defterin bugün yine şampiyonluğun en yakın adaylarından biri olarak kapattıklarını belirtti. Ağaoğlu, şampiyonluklarının çalınmasıyla perdesi açılan bu on yıl , Trabzonspor için kaos ve ızdırap dolu zamanlar olduğunu belirterek, yapılan yanlışlara rağmen camia olarak toparlanmasını bildiklerini söyledi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisinde yer alan yazısında, son 10 yıla vurgu yaparken geleceğe ise umutlu baktıklaırını belirtti. Acısıyla tatlısıyla, hüznü, coşkusu ve asla tükenmeyen şampiyonluk ülküsüyle koca bir on yılı geride bıraktıklarını belirten Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Geriye dönüp 2010'lu yılların muhasebesini yaptığımızda şampiyonlukla açılan bir defteri bugün yine şampiyonluğun en yakın adaylarından biri olarak kapattığımızı görüyorum. Bu on yıl içinde hiç mi kaos yaşanmadı? Hiç mi zor zamanlardan geçmedi Trabzonspor? Bilakis, şampiyonluğumuzun çalınmasıyla perdesi açılan bu on yıl, Trabzonspor için kaos ve ızdırap dolu zamanlar demekti. Ama büyük camiaların gücü böyle tramva anlarında belli olur. Alınan hatalı kararlara, yapılan yanlış uygulamalara ve ortaya konan yönetim zaafiyetlerine rağmen Trabzonspor ve camiası kendisini toparlamaya bildi" şeklinde konuştu.



"Sezonun ikinci yarısına daha güçlü başlamak istiyoruz"

Ağaoğlu, "Ben 52 yıllık bir maziye sahip bu büyük kulübün on yedinci, geride bıraktığımız on yılın ise dördüncü kulüp başkanı olarak 2020'lerin Trabzonspor için daha güzel, daha başarılı ve daha aydınlık olacağına yürekten inanıyorum. Yeni bir on yıla kucak açtığımız günler itibari ile 20192020 Cemil Usta futbol sezonunun da devre arasına girmiş bulunuyoruz. Devreyi 32 puanla tamamlarken, doğru bir hazırlık süreci ve maddi gücümüz ölçüsünde gerçekleştirmeyi arzuladığımız takviyelerle sezonunun ikinci yarısına daha güçlü başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

2020 yılının idari, ekonomik, sportif ve kurumsal yapısı itibarıyla Trabzonspor'un gücüne güç kattığı bir sene olmasını dileyen Ağaoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Diğer yandan 2020'lerin 'altın çağ' olarak adlandırdığımız 1970'li yılları çağrıştırır güzellikte geçmesini temenni ediyorum. 2020'ler, mazimizin o efsane döneminde olduğu gibi, alınterimiz, mücadelemiz ve kendi evlatlarımızla başarılara doyduğumuz bir on yıl olsun."

TRABZON 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:22

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.