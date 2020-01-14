Genç, vatandaşları beste yarışmasına davet etti

Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nın finali 15 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Altı eserin finale kaldığı yarışmada dereceye girenler, 15 Ocak tarihinde jüri tarafından açıklanacak. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bütün vatandaşları final programına katılmaya davet ederek, "Trabzonsporumuza maddi ve manevi olarak destek olmak ve onun şanlı tarihine yaraşır bir marşı ortaya çıkarmak için düzenlediğimiz beste yarışmasını nihayete erdiriyoruz. Yarışmada dereceye giren marşların diğer Trabzonspor marşları gibi dillerden düşmeyeceğini, hafızalarımızdan silinmeyeceğini düşünüyorum. Birbirinden değerli eserler yarışmaya katıldı. Bir kez daha yarışmamıza yoğun alâka gösteren bütün katılımcılara teşekkürlerimi iletiyorum. Bütün Trabzonspor sevdalılarını, yarışma katılımcılarımızı ve vatandaşlarımızı final programımıza katılmaya davet ediyoruz. Hep birlikte yarışmanın ruhuna uygun olarak, coşkulu ve heyecanlı bir final programı olsun istiyoruz" dedi.

Final programı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 18.00'da taraftar gruplarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Dereceye giren eserleri belirleyecek jüri şu isimlerden oluşuyor: Saadettin Önsel (Koordinatör), Mustafa Güler (TRT Trabzon Radyosu Yayın Şefi), Emine Yıldız (TRT Gençlik Korosu Şefi), Melek Özcan (Müzik öğretmeni), İhsan Eyüpoğlu (TRT Bölge Sanatçısı), Cevat Ocak (spor yazarı), Süleyman Atal (Trabzonspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi), Özlem Aydın (Trabzon Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi), Ali Kemal Denizci (Trabzonspor eski futbolcusu), Serdar Bali (Trabzonspor eski futbolcusu), Ulaş Özdemir (Trabzonspor Basın Koordinatörü), Mahir Pak (Büyükşehir Bando Takımı Şefi), Ömer Sağıroğlu (Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi), Nusret Onur (AK Parti Meclis Üyesi), Ömer Dayı (CHP Meclis Üyesi), Ayşe Kabadayı (MHP Meclis Üyesi), Berrin Erkuloğlu (İYİ Parti Meclis Üyesi).

Jüri tarafından daha önce yapılan değerlendirmelerde yarışmaya başvuran katılımcılara ait 380 eser arasından 6 eser finalist olarak belirlenmişti. Yarışma başvuru oranları itibarıyla kendi alanında bugüne kadar Karadeniz Bölgesi'nde yapılan en geniş katılımlı yarışma oldu.

Yarışmada birinciye 30.000 TL, ikinciye 15.000 TL ve üçüncüye de 10.000 TL para ödülü verilecek. Yarışmada 4.,5. ve 6. olanlara ise mansion ödülü olarak 2.000 TL verilecek.

TRABZON 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:07

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