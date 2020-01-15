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Gündüz inşaatçı, akşam sanatçı Nota dersi almadan çok sayıda enstrümanı çalıp söyleyen seramik ...

İHA

Trabzonlu seramik ustası İlhan Koç, farklı enstrümanlar çalarak akşamları düğün ve eğlence yerlerinde müzik ziyafeti verirken gündüz de inşaatlarda çalışarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Gündüz inşaatçı, akşam sanatçı Nota dersi almadan çok sayıda enstrümanı çalıp söyleyen seramik ustası şaşırtıyor İnşaata çalışırken yanında getirdiği farklı enstrümanlarla mesai arkadaşlarına müzik ziyafeti veriyor İlhan Koç, hiç duymadığı müzikleri 10 dakika dinledikten sonra icra edebileceğini söylüyor

Trabzonlu seramik ustası İlhan Koç, farklı enstrümanlar çalarak akşamları düğün ve eğlence yerlerinde müzik ziyafeti verirken gündüz de inşaatlarda çalışarak geçimini sağlamaya çalışıyor.
Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki İlhan Koç, 28 yıldır seramik ustalığının yanı sıra hiç nota dersi almadan çok sayıda enstrümanı çok rahat bir şekilde çalıp söylemesi şaşırtıyor. Küçük yaşta çalı süpürgesini saz şeklinde yaparak şarkı söylemeye başlayan Koç, zamanla farklı enstrümanları kendi çabasıyla öğrendi. Gündüzleri inşaatta akşamları ise düğün ve eğlence yerlerinde çalışan Koç, hiç duymadığı müziği bile 10 dakika dinledikten sonra çalabiliyor. Koç, hedefinin bilmediği enstrümanları en kısa zamanda öğrenerek kendini bu alanda geliştirmek olduğunu olduğunu söylüyor.
Gündüz inşaatlarda seramik ustası olarak çalıştığını akşamları ise düğün ve eğlence yerlerinde müzik yaptığını belirten Koç, “Asıl işim seramik döşemek. Seramik haricinde akşamları ve hafta sonları düğünlerde, eğlence yerlerinde müzik icra ediyorum. Hiç müzik eğitimi almadım. Çocukluk yaşlarımda eski süpürgeleri saz şeklinde yaparak çalmaya başladım. Daha sonra elime farklı enstrümanlar geçti. Genellikle düğünlerde çalan ustalar olsun, televizyondaki müzik programları olsun, eski sarmalı kasetler olsun bunlara bakarak dinleyerek farklı enstrümanları yavaş yavaş çalmaya başladım. Şu an kemençe, bağlama, davul, kaval, zurna, org, ud çalabiliyorum. Bilmediğim enstrümanlar arasında keman var. Keman, kanun, tulum çalmayı çok istiyorum. İnşallah onları da ileride başaracağız. Gündüzleri işe gidiyorum seramik döşüyorum akşamları da program varsa programa gidiyorum. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri çok yoğun oluyorum. Hafta sonları eğlenceler düğünler daha yoğun oluyor. Bu şekilde 28 yıldır ikisini bir arada devam ettiriyorum. Çevremden çok güzel olumlu tepkiler alıyorum. Bu durum da hoşuma gidiyor” dedi.

İnşatta mesai arkadaşlarına müzik ziyafeti
Çalıştığı inşaata getirdiği enstrümanları zaman zaman çalarak mesai arkadaşlarına moral veren Koç, “İnsan iş elbisesini giyip inşaat geldiği zaman ister istemez bazen moral olarak çöküntü yaşayabiliyor. Ancak bir müddet sonra mesai arkadaşlarım canlı müzik eşliğinde kendilerini müziğin ritmine kaptırarak neşeleniyorlar ve bu sayede performansları artıyor. İşe gitmediğim zamanlar arkadaşlarım beni arıyorlar. Dolayısıyla aranan kişi oluyorsun o da insanın hoşuna gidiyor. Müziğe genel olarak bakıyorum. Türk Halk Müziğini de seviyorum, batı müziğini de seviyorum, Karadeniz müziğini de hepsini seviyorum. Müziklerin hepsi kafama bir şekilde yerleşiyor ve daha sonra bunları enstrümanlara yansıtarak icra etmeye çalışıyorum. Bilmediğim bir müziği bile 1015 dakika dinledikten sonra icra edebiliyorum. Meslek lisesi mezunuyum” şeklinde konuştu.

Her inşaata İlhan usta lazım
Aynı inşaata çalışan seramik ustalarından Orhan Yakupçebioğlu, her inşaata İlhan Koç gibi birisinin lazım olduğunu dile getirerek, "25 yıldır seramik ustalığı yapıyorum. İlhan ustamız, bizimle birlikte çalışıyor ama bize faydası mı var, zararı mı var pek anlayamadık. Faydalı olduğu yerlerde var, zararlı olduğu yerlerde var. Faydalı olduğu yerler, sabah geldiğimizde moralimiz bozuk oluyor kendisi davul, zurna, kemençe ne bulursa başlıyor çalmaya. Haliyle neşemiz yerine geliyor. Zararlı olduğu yerler ise bizi biraz meşgul ediyor o yönleri biraz sıkıntı ama yine de iyi sayılır. Kendisinden memnunuz on parmağında on marifet var. İnşaata seramik işinden anlıyor, akşamları düğün salonlarında müzik çalıyor söylüyor. Özellikle morali çok bozuk olanlar için bire bir. Her inşaata bir İlhan usta lazım” diye konuştu.
İnşaat alanındaki kemençe sesini duyarak horon oynayan Ahmet Sungur da, “Kemençe sesini duyunca dayanamayıp gelip oynadık. Ustalarımızda sağ olsun izin verdiler. Arkadaşımızın farklı enstrümanları çalması çok güzel bir şey. Böyle insanların olması çok güzel bir şey. Kardeşimiz gündüz seramik ustası akşamları ise müzik icra ediyor. Çok farklı marifetleri var. Böyle farklı özellikleri olan bir kişinin inşatta çalışması çok gurur verici bir şey” ifadelerini kullandı.

TRABZON

15 Ocak 2020 Çarşamba

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