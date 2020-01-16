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Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçından notlar

DHA

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına çıktı. Futbola 12 yaşında Trabzonspor altyapısında başlayan ve Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından görevi devralan Hüseyin Çimşir, ilk kez bordo-mavili takımın başında Medical Park Stadı'nda taraftarları önünde sahada yer aldı. Trabzonsporlu taraftarlar da karşılaşma öncesinde genç teknik adama sevgi gösterilerinde bulundu.
8 İSİM KADRODA YER ALMADI
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Uğurcan Çakır, Daniel Sturridge, Filip Novak, Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömür, Ahmet Canbaz'ın yanı sıra transfer görüşmeleri için izin verilen Avdijaj ile takımda düşünülmeyen Fernandes de Yukatel Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı.
NDIAYE SİFTAH YAPTI
Trabzonspor'un ara transfer döneminde İngiltere'nin Stoke City takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı ilk isim olan Badou Ndiaye, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte bordo-mavili forma ile ilk resmi maçına çıktı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ilk 11'de görev verdiği Senegalli oyuncu, Trabzonspor formasıyla ilk resmi maçına da Madical Park Stadı'nda taraftarı önünde çıkmış oldu.MAÇA BEKLENEN İLGİ GÖSTERİLMEDİ
Trabzonsporlu taraftarlar, hafta içi ve geç saatte olması nedeniyle Yukatel Denizlispor karşılaşmasına beklenen ilgiyi göstermedi. Medical Park Stadyumu tribünlerinin önemli bölümü boş kalırken, maçı izlemeye gelen taraftarlar ise müsabaka öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi. Az sayıdaki konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek oldu.

TRABZON

16 Ocak 2020 Perşembe

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