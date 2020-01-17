Hüseyin Çimşir: "Bu takımın potansiyeli bundan daha fazlasını yapabilecek seviyede" Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: "Doğru oyuncuyu bulabilirsek 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hüseyin Çimşir: "Bu takımın potansiyeli bundan daha fazlasını yapabilecek seviyede" Trabzonspor ...

İHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Denizlispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu takımın potansiyeli bundan daha fazlasını yapabilecek seviyede" dedi.

Hüseyin Çimşir: "Bu takımın potansiyeli bundan daha fazlasını yapabilecek seviyede" Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: "Doğru oyuncuyu bulabilirsek 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Denizlispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu takımın potansiyeli bundan daha fazlasını yapabilecek seviyede" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 16 tur ilk maçında Trabzonspor, Denizlispor ağırladı. Mücadeleden 20 galip ayrılan bordomavili ekip tur kapısını araladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takımın potansiyelinin yüksek, iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu belirterek, "Sahada problem çözebilen oyuncular var. Bugün maça bakıldığında dönem dönem, bölüm bölüm iyi yaptığımız işler var. Ama bir bölümde yine baskı yedik, top ayağımızda az kaldı. Bizim takım oynadıkça, birbirini tamamladıkça daha hazır hale geldiğinde, daha farklı yerlerde olacağını düşünüyorum. Ama bundan daha fazlasını yapmamız lazım. Bu dönem dönem yetmeyebilir. Çünkü bu takımın potansiyeli bundan daha fazlasını yapabilecek seviyede. Eksiklerimizi oyuncularla birlikte konuşup, ligde oynayacağımız Kasımpaşa maçıyla eksiklerimizi gidermek istiyoruz" diye konuştu.
12 transfer yapmayı düşündüklerini dile getiren Çimşir, "Eğer yapabilirsek birkaç tane transfer yapmayı düşünüyoruz. Devre arası transfer kolay olmuyor. Bazen siz istiyorsunuz, oyuncu gelmiyor. Ekonomisi, şartlar uymuyor. Doğru oyuncuyu bulmak önemli. Onu bulabilirsek, ekonomisi de bize uyarsa 12 transfer yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

TRABZON

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından
Mehmet Özdilek: "İlk ayağı kaybettik ama daha pes etmedik" Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "Kolay süreç yaşamadık. Kamp döneminden, yoğun antrenman programından geliyoruz"
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: "İlk ayağı kaybettik ama daha pes ...
Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 2-0
YEREL HABERLER Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 2-0
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Denizlispor: ...
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Denizlispor: ...
Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçından notlar
TİM ihracat seferberliği eğitimi Trabzon’da yapıldı DKİB Başkan Yardımcısı Gürdoğan; “KOBİ’lerin ihracatını arttırmak için çaba sarf ediyoruz”
YEREL HABERLER TİM ihracat seferberliği eğitimi Trabzon’da ...
Bu bina sahipleri hapishane hayatı yaşıyor Trabzon’un Yomra ilçesindeki 7 katlı Fuska Apartmanı'na olumsuz bir durumda ne ambulans yanaşabiliyor ne de itfaiye aracı Yol olmadığından mağduriyet yaşadıklarını ifade eden bina sakinleri adeta açık cezaevi hayatı yaşadıklarını belirtiyor Binaya ulaşacak yol olmayınca diyaliz hastaları ambulansa kadar insan gücüyle taşınıyor
YEREL HABERLER Bu bina sahipleri hapishane hayatı yaşıyor Trabzon’un ...
Kırmızı Bültenle aranıyordu, Trabzon’da yakalanmıştı ama şimdi... Trabzon’da 2018 yılının Ekim ayında yol kontrolü sırasında yakalanarak tutuklanan ‘Lavasogli’ lakaplı Gürcü Mafya Lideri Mindia Goradze’yi ülkesi Gürcistan yaklaşık 15 aydır teslim almıyor Gürcü mafya lideri ülkesi teslim almaması halinde önümüzdeki ay serbest kalacak
YEREL HABERLER Kırmızı Bültenle aranıyordu, Trabzon’da yakalanmıştı ama şimdi. ...
’Somuncuklar’ Forum Trabzon'da
YEREL HABERLER ’Somuncuklar’ Forum Trabzon'da
Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nın birincisi belli oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nın birincisi belli ...
"Trabzonspor Marşı Beste Yarışması"nın birincisi belli oldu
YEREL HABERLER "Trabzonspor Marşı Beste Yarışması"nın birincisi ...
Çaykur Rizespor - Galatasaray: 1-1
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Galatasaray: 1-1
Semin Hekimoğlu: "Zirve için zorlu virajı dönmeliyiz"
YEREL HABERLER Semin Hekimoğlu: "Zirve için zorlu virajı dönmeliyiz"
Hüseyin Çimşir: Ön yargıyı kırmam için öncelikle başarılı olmam gerekiyor
YEREL HABERLER Hüseyin Çimşir: Ön yargıyı kırmam için öncelikle ...
Hüseyin Çimşir: "Ön yargıyı kırmam için başarılı olmam gerekiyor" Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: "Biz yan yana durursak, biz bize yeteriz"
YEREL HABERLER Hüseyin Çimşir: "Ön yargıyı kırmam için başarılı ...
Trabzonspor'dan Onazi'ye teşekkür
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Onazi'ye teşekkür
Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu Ortahisar'a devredildi!
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu Ortahisar'a ...
Trabzonspor'da Onazi'nin sözleşmesi feshedildi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Onazi'nin sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor, Türkiye Kupası hasretini bitirmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Türkiye Kupası hasretini bitirmek ...
Trabzon yaylalarında kar manzaraları
YEREL HABERLER Trabzon yaylalarında kar manzaraları
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir heyecanı Genç teknik adam yarın Trabzonspor'da ilk resmi maçına çıkacak
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir heyecanı Genç teknik ...
Gündüz inşaatçı, akşam sanatçı Nota dersi almadan çok sayıda enstrümanı çalıp söyleyen seramik ustası şaşırtıyor İnşaata çalışırken yanında getirdiği farklı enstrümanlarla mesai arkadaşlarına müzik ziyafeti veriyor İlhan Koç, hiç duymadığı müzikleri 10 dakika dinledikten sonra icra edebileceğini söylüyor
YEREL HABERLER Gündüz inşaatçı, akşam sanatçı Nota dersi almadan çok ...
Trabzonspor, kupada Denizlispor'u konuk ediyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, kupada Denizlispor'u konuk ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X