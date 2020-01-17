Hüseyin Çimşir: "Bu takımın potansiyeli bundan daha fazlasını yapabilecek seviyede" Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: "Doğru oyuncuyu bulabilirsek 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Denizlispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu takımın potansiyeli bundan daha fazlasını yapabilecek seviyede" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 16 tur ilk maçında Trabzonspor, Denizlispor ağırladı. Mücadeleden 20 galip ayrılan bordomavili ekip tur kapısını araladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takımın potansiyelinin yüksek, iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu belirterek, "Sahada problem çözebilen oyuncular var. Bugün maça bakıldığında dönem dönem, bölüm bölüm iyi yaptığımız işler var. Ama bir bölümde yine baskı yedik, top ayağımızda az kaldı. Bizim takım oynadıkça, birbirini tamamladıkça daha hazır hale geldiğinde, daha farklı yerlerde olacağını düşünüyorum. Ama bundan daha fazlasını yapmamız lazım. Bu dönem dönem yetmeyebilir. Çünkü bu takımın potansiyeli bundan daha fazlasını yapabilecek seviyede. Eksiklerimizi oyuncularla birlikte konuşup, ligde oynayacağımız Kasımpaşa maçıyla eksiklerimizi gidermek istiyoruz" diye konuştu.

12 transfer yapmayı düşündüklerini dile getiren Çimşir, "Eğer yapabilirsek birkaç tane transfer yapmayı düşünüyoruz. Devre arası transfer kolay olmuyor. Bazen siz istiyorsunuz, oyuncu gelmiyor. Ekonomisi, şartlar uymuyor. Doğru oyuncuyu bulmak önemli. Onu bulabilirsek, ekonomisi de bize uyarsa 12 transfer yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

TRABZON 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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