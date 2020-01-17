Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

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Trabzon’da seyir halindeki otomobil takla atarak ters dönerken kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Kaza, Soğuksu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Ş. yönetimindeki 61 FF 451 plakalı otomobil şehir merkezine doğru seyir halinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı yola geçerek ters döndü.

Kazada, otomobil sürücüsü sürücü Cemil Ş, yara almadan kurtulurken otomobilde başka kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

TRABZON 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:07

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