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Trabzonspor gol yollarında Avrupa'nın devleriyle yarışıyor

DHA

Süper Lig´in 18´inci haftasında sahasında Kasımpaşa´yı 6-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig´in en golcü takımı olurken, Avrupa'nın 5 büyük ligi ile karşılaştırıldığında da birçok dev kulübü geride bırakıp, en çok gol atan takımların başında yer aldı.
Süper Lig´de oynadığı son iki maçta 12 gol kaydeden ve 18´inci hafta itibariyle 41 golle, ligin en golcü takımı olan Trabzonspor, Avrupa´nın 5 büyük ligi olan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ile karşılaştırıldığında birçok dev kulübü geride bırakarak, en çok gol atan takımların başında yer aldı. Ayrıca bordo-mavililer, 18´inci haftası tamamlanan Almanya Bundesliga´nın dışında diğer 4 ligdeki takımlara göre de daha az maç oynadı.
İSPANYA VE FRANSA´DA 2, İTALYA´DA 3, ALMANYA VE İNGİLTERE´DE İSE EN GOLCÜ 4´ÜNCÜ TAKIM
Ligde 18 haftalık bölümde 41 gol kaydeden Trabzonspor, attığı gol bakımından karşılaştırıldığında 20´nci haftası tamamlanan Fransa Ligue 1´de 50 gollü Paris Saint-Germain´in ardından ikinci, yine 20´nci haftası tamamlanan İspanya La Liga´da da 50 gollü Barcelona´nın ardından en golcü ikinci takım oldu. 20´nci hafta karşılaşmaları oynanan İtalya Serie A´da 49 gollü Atalanta ve 46 gollü Lazio´nun ardından 41 gollü Inter ile birlikte 3´üncü sırada yer alan bordo-mavililer, 23´üncü haftası oynanan İngiltere Premier Lig´e göre de 64 gollü Manchester City, 52 gollü Liverpool ve 48 gollü Leicester City´in ardından 4´üncü sırada bulunuyor. Trabzonspor, 18´inci haftası tamamlanan Almanya Bundesliga´da attığı gol bakımından 51 gollü Leipzig, 50 gollü Bayern Münih ve 46 gollü Borussia Dortmund´un ardından 4´üncü sırada yer aldı.
GOLLERİN YARISINDAN FAZLASI SÖRLOTH İLE NWAKAEME´DEN
6-0´lık Kasımpaşa galibiyetinde 3 gol atan Alexander Sörloth ile 2 gol kaydeden Anthony Nwakaeme´nin, Trabzonspor´un ligde attığı 41 golün yarısından fazlasında imzası bulunuyor. Bordo-mavililerde 18 haftalık bölümde 15 gol kaydeden Sörloth takımının ve ligin en golcü oyuncusu konumunda yer alırken, Nwakaeme de attığı 7 golle takımın en çok gol atan ikinci ismi oldu. Sörloth ile Nwakaeme, toplamda Trabzonspor´un bu sezon ligde rakip filelere gönderdiği 41 golün 22´sine imza attı.
FUTBOLCULAR GALİBİYET SEVİNÇLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Bu arada 6-0´lık Kasımpaşa galibiyetinin ardından Trabzonsporlu futbolcular da sevinçlerini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Bordo-mavililerde maçın ardından Serkan Asan, "İkinci yarıya galibiyetle güzel bir başlangıç yaptık. Bütün takımın ayağına sağlık. Maç boyunca destek veren taraftarlarımıza da çok teşekkürler", Uğurcan Çakır, "Uzun ve zorlu yolda güzel başlangıç, değerli galibiyet. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Destek olan taraftarlarımıza da yürekten teşekkürler", Kamil Ahmet Çörekçi, "İstediğimiz, çalıştığımız futbolun karşılığını almak çok güzel hissettiriyor. Taraftarlarımızın önünde bol gollü bir galibiyet bizler için de ayrı bir motivasyon oldu. Bu özveri ile çalışmaya ve kazanmaya devam", Abdulkadir Parmak, "İkinci yarıya güzel başladık, devam", John Obi Mikel, "Muhteşem takım performansı" ve Gaston Campi, "Evde önemli zafer" yorumlarını yaptı.
YÖNETİCİLERDEN 'AZİM VE HIRS' YORUMU
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven de maçın ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada 'azim ve hırs' vurgusunda bulundu. Ertuğrul Doğan, "Yolumuz uzun ama azmimiz var, hırsımız var, mücadelemiz var! Hep beraber el ele bu yarıştan en güzel şekilde çıkmak dileğiyle" yorumunu yaparken, Sertaç Güven, "Önce Denizlispor ardından Kasımpaşa karşısındaki galibiyetlerimiz, ikinci yarıya iyi başlamamız için çok önemliydi. Ancak ben özellikle oyuncularımızın sahadaki hırs ve iştahlarını çok beğendim. Daha iyisi için daha çok çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.
YEREL GAZETELERDEN 'ŞAMPİYONLUK' YORUMU
Öte yandan kentteki yerel gazeteler, Süper Lig´in ikinci yarısına 6-0´lık Kasımpaşa galibiyeti ile başlayan Trabzonspor için, "Sen şampiyon olacaksın, o sene bu sene" yorumlarını yaptı. Günebakış gazetesi, "Şampiyonluk paşa paşa gelecek", "Trabzonspor Kasımpaşa´yı dağıttı, rakiplerine gözdağı verdi", Karadeniz gazetesi, "Vura, vura, vura, eze, eze, eze, şampiyonluk geliyor", "Ligin 6´nı üstüne getirdik", Taka gazetesi, "Sen şampiyon olacaksın", "İkinci yarıya şov yaparak başlayan Fırtına, Sosa, Sörloth (3) ve Nwakaeme´nin (2) golleriyle Kasımpaşa´yı devirdi, rakiplerine gözdağı verdi", Sonnokta gazetesi, "Bu Fırtına´dan siz de nasibinizi alacaksınız!", "Sıranızı bekleyin. Geliyoruz. O sene bu sene diyoruz. Şampiyonluğu istiyoruz", Kuzey Ekspres gazetesi, "Kusursuz Fırtına", "Bordo-mavililer ligin ikinci devresine süper bir başlangıç yaptı, rakibi Kasımpaşa´yı adeta dağıttı" ifadelerini kullandı.

TRABZON

20 Ocak 2020 Pazartesi

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