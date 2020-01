Kickboks'ta şampiyon oldular

Ortahisar Belediyesi'nin Çukurçayır Spor Salonu'na kayıtlı sporculardan Mahmut Keleş (18) ile Alaattin Bektaş (27), Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada Trabzon'u temsil eden sporculardan Mahmut Keleş büyük erkeklerde 67 kg lowkick branşında, Alaattin Bektaş ise genç erkekler 54 kg lowkick branşında şampiyonluk elde etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bugüne kadar bireysel sporlar ve takım sporları başta olmak üzere, sporun her çeşidine büyük destek verdiklerini, bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Mahmut Keleş ile Alaattin Bektaş'ı tebrik eden Başkan Genç, "Çukurçayır Spor Salonu'na kayıtlı sporcularımız başarılarıyla bizleri gururlandırdı. Mahmut Keleş ile Alaattin Bektaş Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde şampiyonluğu elde etti. Bir kez daha kendilerini tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Spor eğitmenlerini ve antrenörlerini de tebrik ediyoruz. İnşallah, bu başarıların devamı gelir. Şu anda Çukurçayır ve Pelitli spor merkezimizde teknik donanım ve personel anlamında altyapımız oldukça yeterli durumda. Daha nice başarılı sporcuların çıkacağını düşünüyorum. Pelitli'de 100 öğrenci, Çukurçayır'da ise 80 öğrenci eğitmenler eşliğinde spor faaliyetlerine devam ediyor. Tekvando, Kickboks, Aikido, Wushu ve judo gibi savunma sporlarını eğitmenlerimiz eşliğinde icra ediyorlar" dedi.

Başkan Genç, spor faaliyetlerine verdikleri desteğin hiçbir zaman karşılıksız kalmadığını ve başarılar elde edildiğini dile getirdi. Genç, "Biz, sporun her çeşidine her daim destek verdik. Gerek bireysel sporlar, gerekse takım sporlarına maddi ve manevi olarak her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu destek de beraberinde başarıları getiriyor. Verdiğimiz destek hiçbir zaman karşılıksız kalmıyor. Diğer yandan da takım sporlarında Ampute Futbol Takımımız ile İşitme Engelliler Futbol Takımımız kendi liglerinde ilk sıralarda yer alıyor. Hem bireysel spor dallarında, hem de takım sporlarında başarılar elde ediyoruz. Bu da bizi daha iyisini yapma yolunda motive ediyor. Ben inanıyorum ki, sporcularımız ve takımlarımız daha büyük başarılara imza atarak şehrimizin adını duyuracaklar. Spor şehri Trabzon'dan böylesine başarılı sporcuların çıkmasının oldukça anlamlı olduğunu düşünüyorum. Spor şehri unvanımızı yaşatmak ve daha ileri noktalara taşımak için bu tür başarılara ihtiyacımız var" diye konuştu.

