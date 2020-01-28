Ortahisar'ın Elazığ için yardım kampanyası devam ediyor

Ortahisar Belediyesi'nin Elazığ depremi sonrası düzenlediği yardım kampanyası devam ediyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediyesi'nin Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla düzenlediği yardım kampanyasına çok sayıda hayırsever vatandaş katıldı. Depremzedeler için toplanan yardımlar, 30 Ocak Perşembe günü tırlara yüklenerek Elazığ'a gönderilecek. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yardımlarını depremzedelere ulaştırmak isteyen vatandaşların 29 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'e kadar yardım malzemelerini Ortahisar Belediyesi'nin, Trabzon Büyükşehir Belediye binası önünde bulunan Çok Amaçlı Salonu'na ulaştırmasını istedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Genç, şu ana kadar elektrikli ısıtıcı, battaniye, yorgan, ayakkabı, gıda ve giyim malzemesi başta olmak üzere çok sayıda yardım malzemesi toplandığını söyledi. Başkan Genç, "Türk milleti her zaman bu tür tabii afetler karşısında kenetlenmiştir. Yurdun hangi bölgesinde yaşanırsa yaşansın; Türk milleti yardım elini en ücra köşelere kadar ulaştırmıştır. Elazığ'daki elim deprem felaketinde de aynı hissiyatı yaşadık. Bizde Ortahisar Belediyesi olarak depremzede vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek, bir nebze olsun dertlerine derman olmak için bu yardım kampanyasını başlattık. Sağ olsun vatandaşlarımız da bu kampanyamıza yoğun bir alaka gösterdiler. Vatandaşlarımız, 29 Ocak Çarşamba gününe kadar yardımlarını bize ulaştırabilirler. Deprem bölgesinde kış mevsimi olması nedeniyle özellikle battaniye, yorgan, giyim malzemesi, elektrikli ısıtıcı ve gıda ihtiyacı var. Bu konularda yaşanan sıkıntıları en aza indirmek için bizde elimizi taşın altına koyalım. Zaten, devletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımız deprem felaketinin olumsuzluklarını en aza indirmek için seferber durumda. Dolayısıyla birlik ve beraberliğimize en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden bir tanesini yaşıyoruz. Türk milleti her zaman böyle zamanlarda yardımlaşma ve dayanışma duygularını elden bırakmamıştır. Yaşadığımız onca deprem felaketini bu hissiyatla atlattık" diye konuştu.

Yardım kampanyasına iştirak eden vatandaşlara teşekkürlerini ileten Genç, "Yardım kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlarımız Ortahisar Belediyemizin 0542 336 61 61 Whatsapp Çözüm Hattı'yla irtibata geçebilirler. Yardım malzemelerini Trabzon Büyükşehir Belediyemizin hemen önünde bulunan Ortahisar Belediyemizin Çok Amaçlı Salonu'nda topluyoruz. Vatandaşlarımız bağışlamak istedikleri yardımlarını buraya getirerek görevlilere teslim edebilir. Bir kez daha bütün vatandaşlarımıza gösterdikleri yoğun alakadan dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Toplanan yardım malzemeleri deprem zedelerin acil ihtiyaçları için kullanılacak. Bu nedenle bu yardım kampanyasının çok önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah, yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla birlikte bu deprem felaketinin üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

TRABZON 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:01

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