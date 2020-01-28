Ak\u00e7aabat Belediye Ba\u015fkan\u0131 Osman Nuri Ekim, Elaz\u0131\u011f ve Malatya\u2019da meydana gelen deprem nedeniyle 2 \u015eubat 2020 tarihinde H\u0131d\u0131rnebi Yaylas\u0131nda yap\u0131lmas\u0131 planlanan Kar ve Horon \u015eenli\u011finin iptal edildi\u011fini s\u00f6yledi. T\u00fcrkiye nin \u00e7e\u015fitli illerden Kar ve Horon \u015eenli\u011fine yo\u011fun talep olmas\u0131na ra\u011fmen Elaz\u0131\u011f ve Malatya daki depremin ard\u0131ndan \u015fenlik yap\u0131lmas\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Ak\u00e7aabat Belediye Ba\u015fkan\u0131 Osman Nuri Ekim, Elaz\u0131\u011f ve Malatya\u2019da 6,8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde meydana gelen depremi b\u00fcy\u00fck bir \u00fcz\u00fcnt\u00fcyle \u00f6\u011frendi\u011fini belirten Ba\u015fkan EK\u0130M, B\u00f6lgemizin k\u0131\u015f turizmine katk\u0131 sa\u011flams\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan, H\u0131d\u0131rnebi yaylam\u0131zda yapmay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z kamuoyu ile deprem felaketi meydana gelmeden \u00f6nce payla\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z ve payla\u015f\u0131m sonras\u0131 T\u00fcrkiye\u2019nin \u00e7e\u015fitli illerinden, \u00e7evre il ve il\u00e7elerden, turizm acentelerinden, \u00f6zellikle vatanda\u015flar\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan yo\u011fun talep g\u00f6ren Kar ve Horon \u015eenli\u011fi etkinli\u011fimizi yap\u0131lan isti\u015fare neticesinde iptal etme karar\u0131 ald\u0131k. Depremde hayat\u0131n\u0131 kaybeden vatanda\u015flar\u0131m\u0131za Allah\u2019tan rahmet, yak\u0131nlar\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131, yaral\u0131lara acil \u015fifalar dileriz. Kalbimiz, akl\u0131m\u0131z Elaz\u0131\u011f ve \u00e7evre illerinde. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015f, bir\u00e7ok da yaral\u0131m\u0131z varken \u015fenlik yapmam\u0131z m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Ac\u0131m\u0131z ortak. Her \u015feyden \u00f6nce vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n g\u00fcvenli\u011fi geliyor. Ak\u00e7aabat Belediyesi olarak Trabzon B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyemizle yapm\u0131\u015f oldu\u011fumuz isti\u015fare sonucunda depremin ilk g\u00fcn\u00fcnde bizden istenen malzemeler temin edilerek b\u00f6lgeye g\u00f6nderildi. B\u00f6yle bir ac\u0131n\u0131n tekrarlanmamas\u0131n\u0131 temenni ediyoruz. \u00dclkemizin ba\u015f\u0131 sa\u011f olsun\u201d ifadelerini kulland\u0131.