Karadeniz’de bugünlerde hamsi avında eskiye oranla önemli ölçüde düşüş yaşanıyor. Balıkçılar hamsiden artık umutlarını yavaş yavaş kesmeye başlarken 2 hafta öncesine kadar kilosu 5 TL’den satılan hamsi 20 TL’ye kadar yükseldi.

Tezgahlarda kilosu 1520 TL arasında satılan hamsi, av sezonunun bitmesine yaklaşık 2 buçuk ay kalmasına rağmen bugünlerde tezgahlarda az görülmeye başladı. Yılbaşından sonra Rusya ve Gürcistan sularında avlanan tekneler ilk günler bol hamsi avlarken bugünlerde az gelen hamsi ne balıkçı esnafını ne de vatandaşı sevindirdi.

Balıkçı esnaflarından Mustafa Ayata, hamsinin artık sona doğru geldiğini belirterek, “Hamsi artık sona doğru geldi. Hamsiden umudumuzu kestik. Tezgahımızda az bulundurduğumuz hamsinin kilosu 20 TL satıyoruz. Dolayısıyla vatandaşa pahalı geldiği için işlerimiz pek iyi değil” dedi.

Balıkçılardan Gökhan Aydın ise, “Hamsi yavaş yavaş bitiyor. Zaten incelenmeye başladı. Rusya sularına gitti mi hamsi zaten bitti sayılır. Şu istavrit, barbun, sargan, mezgit gibi balıkları satıyoruz. Hamsi pek yok. Hamsi yaklaşık 10 gün daha sürer diye düşünüyorum. Şu an kilosunu 17,520 TL’ye satıyoruz. Hamsi 5 TL’ye kadar düşmüştü. Bol oldu mu ucuz az oldu mu pahalı oluyor” diye konuştu.

Minür Aydın ise, “Hamsi işi bitti sayılır. Hamsi Batum taraflarına doğru gitti. Gelen hamsiler de incelendi. Fiyatı 15 ile 20 arasında” şeklinde konuştu.

Balıkçılardan Emin Avcı da, “Hamsi yavaş yavaş çekiliyor. Kilosunu şu an 20 TL’ye satıyoruz. Gelen de ince zaten 35 gündür pek gelmiyor. Bundan sonra hamsinin geri geleceğini pek zannetmiyorum. İstanbul’dan fazla balık çeşidi geliyor yerli çeşitlerimiz ise çok az” ifadelerini kullandı.

TRABZON 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:01

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