Trabzonspor'da Guilherme sürprizi

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Guilherme'yi Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala süpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Bordomavililer, Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'yi sabah saatlerinde Trabzon'a getirdi . Oyuncu ile yapılacak son görüşmelerin ardından bordomavili kulübün resmi olarak bu transferi açıklaması bekleniyor.

TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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