Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı

İHA

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri devam eden Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz katılmadı. Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordomavililerin taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun da bir bölümünü izlediği antrenman öncesinde Çınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri futbolcularla bir araya geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve futbolcuların yakından ilgilendiği özel öğrenciler ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bordomavililer yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZON

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alexander Sörloth Fenerbahçe'yi bekliyor
YEREL HABERLER Alexander Sörloth Fenerbahçe'yi bekliyor
Ortahisar'ın yardım tırı yola çıktı
YEREL HABERLER Ortahisar'ın yardım tırı yola çıktı
Trabzon’da 2019 yılında bin 668 yangın meydana geldi
YEREL HABERLER Trabzon’da 2019 yılında bin 668 yangın meydana geldi
(ÖZEL) 71 yaşındaki futbolcu, yeni takımına transfer oldu
YEREL HABERLER (ÖZEL) 71 yaşındaki futbolcu, yeni takımına transfer ...
Trabzonspor'da Guilherme sürprizi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Guilherme sürprizi
71 yaşındaki futbolcu, yeni takımına transfer oldu
YEREL HABERLER 71 yaşındaki futbolcu, yeni takımına transfer oldu
Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftara seslendi
YEREL HABERLER Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftara seslendi
Balıkçılar hamsiden umudunu kesti İki hafta öncesine kadar kilosu 5 TL’den satılan fiyatı 20 TL’ye kadar yükseldi
YEREL HABERLER Balıkçılar hamsiden umudunu kesti İki hafta öncesine ...
Trabzon'da taşkın riski azaltılıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da taşkın riski azaltılıyor
Freni boşalan yolcu minibüsü faciaya yol açıyordu: minibüsten atlayarak kurtuldular
YEREL HABERLER Freni boşalan yolcu minibüsü faciaya yol açıyordu: ...
Trabzonspor, Ali Palabıyık yönetiminde Fenerbahçe'yi yenemedi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Ali Palabıyık yönetiminde Fenerbahçe'yi ...
Karadeniz Bölgesi’ndeki oluşabilecek depremde dolgu alan tehdidi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş: "Karadeniz sahili resmi olarak 2 fayın tehdidi altına girmiştir"
YEREL HABERLER Karadeniz Bölgesi’ndeki oluşabilecek depremde dolgu ...
Trabzonspor, üç büyüklere karşı evindeki yenilmezliğini sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, üç büyüklere karşı evindeki ...
Trabzon'daki dev randevu hem zirve hem de gol krallığı yarışına sahne olacak
YEREL HABERLER Trabzon'daki dev randevu hem zirve hem de gol ...
Trabzon'da ana isale hattı patladı: Karayolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Trabzon'da ana isale hattı patladı: Karayolu ulaşıma ...
Trabzonspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor'da Sturridge takımla birlikte çalıştı Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Sturridge takımla birlikte ...
Batuhan Şen: "Hekimoğlu Trabzon hayatımın doğru tercihi"
YEREL HABERLER Batuhan Şen: "Hekimoğlu Trabzon hayatımın doğru ...
Trabzonspor-Fenerbahçe maçına rakip takım taraftarları alınmayacak
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fenerbahçe maçına rakip takım ...
Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına alınmayacak
YEREL HABERLER Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ...
Hıdırnebi Kar ve Horon Şenliği iptal edildi
YEREL HABERLER Hıdırnebi Kar ve Horon Şenliği iptal edildi
Trabzonspor´da Fenerbahçe maçı biletleri satışta
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Fenerbahçe maçı biletleri satışta
Ortahisar'ın Elazığ için yardım kampanyası devam ediyor
YEREL HABERLER Ortahisar'ın Elazığ için yardım kampanyası devam ...
Spor Tırmanış Boulder/Hız 1. Bölge Şampiyonası tamamlandı
YEREL HABERLER Spor Tırmanış Boulder/Hız 1. Bölge Şampiyonası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X