Trabzonspor, Manoel Messias'ı Trabzon'a getirdi

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Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel Messias Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel Messias gece geç saatlerde Trabzon Havalanı'na iniş yaptı. Kulüp yetkililerinin karşıladığı oyuncuya az sayıda bordomavili taraftarlar da eşlik etti. Messias daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti. 29 yaşındaki savunma oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra bordomavili kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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