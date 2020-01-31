Atatürk Köşkü Ormanları, böcek istilasından kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atatürk Köşkü Ormanları, böcek istilasından kurtarıldı

DHA

TRABZON'un önemli tarihi ve turistik mekânlarından Atatürk Köşkü'nün de içerisinde bulunduğu Atatürk Köşkü Ormanları'nı istila edip, ladin ve sarıçam ağaçlarının kurumasına neden olan ve literatürde 'Ipstypographus' adıyla yer alan 12 dişli çam kabuk böceğiyle ilgili mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Kuruduğu gerekçesiyle 1041 ağaçtan 456'sının kesilip, yerine ise meşe, gürgen, karaağaç ve kestane gibi daha dayanıklı ağaç türleri dikilen ormanda, böcek istilası önlenerek, risk altındaki ladin ve sarıçam ağaçları ise kurtarıldı. Zararlı böceğin yok edildiği ormanda dikilen...

TRABZON'un önemli tarihi ve turistik mekânlarından Atatürk Köşkü'nün de içerisinde bulunduğu Atatürk Köşkü Ormanları'nı istila edip, ladin ve sarıçam ağaçlarının kurumasına neden olan ve literatürde 'Ipstypographus' adıyla yer alan 12 dişli çam kabuk böceğiyle ilgili mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Kuruduğu gerekçesiyle 1041 ağaçtan 456'sının kesilip, yerine ise meşe, gürgen, karaağaç ve kestane gibi daha dayanıklı ağaç türleri dikilen ormanda, böcek istilası önlenerek, risk altındaki ladin ve sarıçam ağaçları ise kurtarıldı. Zararlı böceğin yok edildiği ormanda dikilen ağaçların kısa sürede bölgeye uyum sağladı gözlendi.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da görülen, literatürde 'Ipstypographus' adıyla yer alan 12 dişli çam kabuk böceği, ladin ve sarıçam ormanlarını istila etti. Trabzon'da önemli tarihi ve turistik mekânlarından, 2,5 hektar genişliğindeki Atatürk Köşkü Ormanları'nda da ağaçların kurumasına neden olan böcek tehdidiyle ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Dekanlığı'nca komisyon görevlendirildi. Atatürk Köşkü'nü de içerisinde bulunduran Atatürk Köşkü Ormanları'nda incelemelerde bulunan komisyon harekete geçerek, acil eylem planı hazırladı.
9 AĞAÇTA 1 MİLYON BÖCEK
Ormanda incelemelerde bulunan komisyon üyelerinin hazırladığı rapora göre; 878 ladin, 108 sarıçam, 54 sekoya ve 1 karaağaç olmak üzere 1041 ağacın bulunduğu Atatürk Köşkü Ormanları'nda böcek istilası nedeniyle 286'sı ladin, 40'ı sarıçam olmak üzere 326 ağaç tamamen kurudu, 130 ladin ağacının da böcek saldırısı altında olduğu belirlendi. Böcek istilası altındaki ladin ağaçlarından 9'unda yapılan özel incelemede 1 milyon dolayında 12 dişli çam kabuk böceği tespit edildi. Ormanda tamamen kurumuş ve böceklerin sardığı 456 sarıçam ve ladin türü ağacın kesilmesine karar verildi. Kış döneminde ağaçların kabuklarının altına saklanan böcekler, ağaçlar kesildikten sonra ise imha edildi. Kesilen ağaçların yerine ise meşe, gürgen, kayın, ıhlamur, karaağaç ve kestane gibi daha dayanıklı türler dikildi. Kuruyan ağaçların kesilmesi ile böcek istilası önlenen ormanda kalan ladin ve sarıçam ağaçları kurtarıldı.
BÖCEK YOK EDİLDİ, DİKİLEN AĞAÇLAR UYUM SAĞLADI
Zararlı böceğin yok edildiği ormanda dikilen ağaçların, kısa sürede bölgeye uyum sağladı gözlendi. KTÜ Orman Fakültesi Dekanlığı'nca görevlendirilen komisyon da, belli aralıklarla Atatürk Köşkü Ormanları'nda yeni dikilen ağaçlar ile geriye kalan ladin ve sarıçam ağaçlarını inceleyip, gerekli toprak bakım çalışmalarını sürdürüyor. Dikilen ağaçların toprak bakımları periyodik olarak yapılırken, dikimi yapılarak özenle korunan yeni ağaç türlerinin, boy verip, bölgeye uyum sağlaması, akademisyenlerin yanı sıra doğa tutkunlarını da sevindiriyor.
'YAKIN ZAMANDA GERÇEK DEĞERİNE TEKRAR ULAŞACAK'
KTÜ Orman Fakültesi Silvikültür Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna, zararlı böcekle mücadele konusunda, tekniğe uygun çalışmalar yapıldığını belirterek, "Yaptığımız incelemelerde istilacı tür olan ve ormandaki ağaçların ölümüne yol açan 12 dişli çam kabuk böceğinden tam anlamı ile Atatürk Köşkü ormanlarında kurtulduk. Bu yeni istilacı türlerin gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Ama bölgede düzenli incelemeler yapılıyor. Olası zararlılara karşı da önlemleri şimdiden almaya çalışıyoruz. Kesilen ağaçların yerine daha dayanıklı türler dikildi. Belediyenin yaptığı çalışmaları doğru buluyoruz. Tekniğine uygun bir şekilde çalışıldı bu ormanda. Buranın rekreasyon değerinin arttırılması için de ilave olarak süs bitkilerinin dikimi yapılabilir. Küresel iklim değişikliği de bakım çalışmalarında dikkate alınmalı. Bu hali ile de baktığımız zaman Atatürk Köşkü yakın zaman itibari ile gerçek değerine tekrar kavuşacaktır" dedi.

TRABZON

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, Manoel Messias'ı Trabzon'a getirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Manoel Messias'ı Trabzon'a getirdi
Manoel Messias, Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Manoel Messias, Trabzon'a geldi
Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, taraftarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, taraftarlarla bir ...
Trabzonspor tarafından büyük maç öncesi sağduyu çağrısı
YEREL HABERLER Trabzonspor tarafından büyük maç öncesi sağduyu ...
Trabzon'da bir okulda çatlaklar nedeniyle boşaltma kararı alındı Alazlı İlkokulu ve Ortaokulu'nda oluşan çatlaklar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü harekete geçirdi 3 katlı okulda yapılan inceleme sonrası boşatma kararı alındı İlçedeki farklı okullarda eğitime devam etmesine karar verilen öğrencilerin velileri ise duruma tepki gösterdi
YEREL HABERLER Trabzon'da bir okulda çatlaklar nedeniyle boşaltma ...
Hekimoğlu Trabzon FK, taraftarlar derneği kulübe ziyaret
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK, taraftarlar derneği kulübe ...
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bir ...
Alexander Sörloth Fenerbahçe'yi bekliyor
YEREL HABERLER Alexander Sörloth Fenerbahçe'yi bekliyor
Ortahisar'ın yardım tırı yola çıktı
YEREL HABERLER Ortahisar'ın yardım tırı yola çıktı
Trabzon’da 2019 yılında bin 668 yangın meydana geldi
YEREL HABERLER Trabzon’da 2019 yılında bin 668 yangın meydana geldi
(ÖZEL) 71 yaşındaki futbolcu, yeni takımına transfer oldu
YEREL HABERLER (ÖZEL) 71 yaşındaki futbolcu, yeni takımına transfer ...
Trabzonspor'da Guilherme sürprizi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Guilherme sürprizi
71 yaşındaki futbolcu, yeni takımına transfer oldu
YEREL HABERLER 71 yaşındaki futbolcu, yeni takımına transfer oldu
Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftara seslendi
YEREL HABERLER Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftara seslendi
Balıkçılar hamsiden umudunu kesti İki hafta öncesine kadar kilosu 5 TL’den satılan fiyatı 20 TL’ye kadar yükseldi
YEREL HABERLER Balıkçılar hamsiden umudunu kesti İki hafta öncesine ...
Trabzon'da taşkın riski azaltılıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da taşkın riski azaltılıyor
Freni boşalan yolcu minibüsü faciaya yol açıyordu: minibüsten atlayarak kurtuldular
YEREL HABERLER Freni boşalan yolcu minibüsü faciaya yol açıyordu: ...
Trabzonspor, Ali Palabıyık yönetiminde Fenerbahçe'yi yenemedi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Ali Palabıyık yönetiminde Fenerbahçe'yi ...
Karadeniz Bölgesi’ndeki oluşabilecek depremde dolgu alan tehdidi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş: "Karadeniz sahili resmi olarak 2 fayın tehdidi altına girmiştir"
YEREL HABERLER Karadeniz Bölgesi’ndeki oluşabilecek depremde dolgu ...
Trabzonspor, üç büyüklere karşı evindeki yenilmezliğini sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, üç büyüklere karşı evindeki ...
Trabzon'daki dev randevu hem zirve hem de gol krallığı yarışına sahne olacak
YEREL HABERLER Trabzon'daki dev randevu hem zirve hem de gol ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X