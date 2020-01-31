Manuel da Costa imza için Trabzon'da

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Trabzonspor´un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki stoper Manuel da Costa sabah saatlerinde Trabzon´a geldi.

Brezilyalı stoper Manoel Messias'ı dün gece Trabzon´a getiren Trabzonspor, daha önce Türkiye´de Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir formalarını giyen stoper Manuel da Costa ile de prensip anlaşmasına vardı. Bu sabah saat 08.00´de Trabzon´a gelen 33 yaşındaki Faslı oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından yapılacak son görüşme sonrası transferine resmiyet kazandırılması bekleniyor.

2018-19 sezonunun devre arasında Başakşehir´den Suudi Arabistan ekibi Al İttihad´a transfer olan Costa, bu sezonun devre arasında boşa çıkmıştı.



TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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