Duvarlarında çatlaklar oluşan okulun kapatılmasına, velilerden tepki

TRABZON'un Düzköy ilçesindeki Alazlı İlkokulu, ilave kat inşaatı sonrası duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle sömestir tatilinin ardından kapatıldı. Okulda eğitim gören 110 öğrenci, ilçedeki çeşitli okullara nakledilecek. Çocuklarının, mahallenin dışındaki okullara taşınmasına tepki gösteren veliler ise ilçedeki bazı kamu binalarının okula dönüştürülüp, burada eğitim görmelerini istedi.

Düzköy'e bağlı Alazlı Mahallesi'nde, 1996 yılında eğitim hayatına başlanan Alazlı İlkokulu'na, yaklaşık 8 yıl önce kapasitesinin artırılması için ilave 1 kat inşa edildi. Bu katın ardından zamanla okulun bazı duvarlarında çatlaklar oluştu. Sömestir tatilinde ise okulun duvarlarında oluşan çatlakların büyümesi ve risk oluşturması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce harekete geçildi ve akademisyenler ile uzmanlar eşliğinde okulda inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından risk oluşturduğu saptanan okulun kapatılmasına karar verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, velilere ulaşarak, okulda eğitim gören 110 öğrencinin, ilçedeki çeşitli okullara nakledilip, burada eğitimlerini sürdüreceğini bildirdi.

Öğrencilerin mahallelerinin dışındaki okullara taşınmasına tepki gösteren veliler, ilçedeki bazı kamu binalarının okula dönüştürülüp, çocukların burada eğitim görmelerini istedi. Bazı veliler ise taleplerinin yerine getirilmemesi halinde çocuklarını okula göndermeyeceklerini belirterek, sorunlarına çözüm bulunması çağrısında bulundu.

'AKLIMIZ ÇOCUKLARIMIZDA KALMASIN, İSTİYORUZ'

Mahallelerinin okulsuz kalmasını istemediklerini belirten velilerden Işıl Sürol, "Okulumuz yıkılabilir, gerekçesiyle boşaltıldı. Bu okulda bulunan çatlaklar, 10 yıldır burada. Madem okul dayanıklı değildi biz çocuklarımızı 'okul' diye yıllarca ölüme mi gönderdik? Biz okulun yıkılmasına karşı değiliz. Çocuklarımızın canını sokakta bulmadık. Okul yıkılsın ama yerine yeni bir okul yapılsın, istiyoruz. Çocuklarımız ilkokul çağında küçük çocuklar. Taşımalı sistemle şimdi ilçede bulunan başka okullara gönderilecek çocuklarımız. Mahallemizde boş olan kamu binaları var. Oralar uygun yerler okul olmak için. Çocuklarımız orada gözümüzün önünde olsunlar ki başlarına bir şey geldiğinde yanlarına koşabilelim. Aklımız çocuklarımızda kalmasın, istiyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ EĞİTİMDEN GERİ KALACAK'

Mahallenin nüfusunun okula ihtiyacı olduğunu kaydeden Özlem Sürol da "Çocuğum çok küçük, ana sınıfına gidiyor. Zaten çocuğum hasta. Ben kızımı okula getirdiğim zaman kapıda bekliyorum ki fenalaşınca müdahale edebileyim, yanında olayım, diye. Bir sorun olduğu zaman okula geliyorum. Uzak olan okulda benim bunları yapmam mümkün değil. Bizim burada baktığımız hayvanlarımız var, tarlamız, bağımız bahçemiz var. Şimdi her şeyi bırakıp çocuklarımızın peşine mi gideceğiz ilçelere? Taşımalı sistemle sadece çocukları değil biz velileri de taşımaları gerekiyor. Burada 450 hane bulunuyor. Burada bunca insan okullara nasıl taşınacak? Biz mahallemize bir okul yaptırılmasını istiyoruz. Yoksa çocuklarımız eğitimden geri kalacak" dedi.

'MAHALLE, OKULSUZ BIRAKILMASIN'

Okulun boşaltılacağı bilgisinin, kendilerine okulun açılmasına 2 gün kala verildiğini öne süren Cemil Sürol da alınan karara tepki göstererek, "Taşımalı sistemde çocuğumu okula göndermeyi düşünmüyorum. 6 yaşındaki kızım nasıl tek başına okula gitsin? Bunun hastalığı var, karı kışı var. Okulumuz için yıkım kararı çıktı. Madem okul depreme dayanıklı değil tabi ki yıkılsın. Ama yerine yenisi yapılsın. Bu mahalle okulsuz bırakılmasın. Mahallede bulunan kamu binaları var. Onlar yeni okul yapılana kadar okul olarak kullanılabilir. Kaldı ki bize okulun boşaltılacağını 2 gün önce söylediler. Madem böyle bir karar alınmıştı, neden daha önce bize haber verilmedi?" diye konuştu.

Öte yandan risk nedeniyle kapatılan okul binasının, yapılacak incelemelerin ardından yıkılıp, yıkılmayacağına ya da güçlendirilmesine karar verileceği öğrenildi.



TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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