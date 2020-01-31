Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında gözler golcülerde olacak Sörloth ve Muruqi'nin gol attığı maçları ...

İHA

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmada gözleri iki takımın golcüleri Sörloth ve Muriqi'nin üzerinde olacak. Ayrıca bordomavililer Sörloth'un, sarılacivertliler de Muriqi'nin gol attığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmada gözleri iki takımın golcüleri Sörloth ve Muriqi'nin üzerinde olacak. Ayrıca bordomavililer Sörloth'un, sarılacivertliler de Muriqi'nin gol attığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu müsabakada yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Hem Hüseyin Çimşir hem de Ersun Yanal'ın saha kenarında büyük bir taktik savaş vereceği mücadelede gözler ligin formda golcüler Aleksander Sörloth ve Vedat Muriqi’in üzerinde olacak.

Performansları merakla bekleniyor
Sonucu merakla beklenen Trabzonspor Fenerbahçe müsabakasında gol krallığı yarışı veren Sörloth ve Muriqi'nin ortaya koyacakları performanslar da merakla bekleniyor. Bordomavililerin Norveçli golcüsü, krallık yarışında 15 golle ilk sırada yer alırken, sarılacivertlilerin başarılı forveti ise 12 golle Sörloth'u takip ediyor.

Trabzonspor, Sörloth gol attığı maçları kaybetmedi
Bu önemli karşılaşma öncesi iki oyuncunun da ön plana çıkan özelliklerinin başında gol attıkları maçlarda takımlarının kaybetmemesi geliyor. Sörloth, ligde 12 maçta 15 gol kaydetti. Norveçli, 5 de asist yaparak bordomavililerin elde ettiği 35 puanın 28'ine katkı sağladı. 24 yaşındaki santrforun skor ürettiği mücadelelerde bordomavililer yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe, Muriqi ile kazanıyor
Fenerbahçe'nin sezon başında Rizespor'dan transfer ettiği Murigi, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 18 maçın 10'unda rakip ağları 12 defa sarstı. 4 de asist yapan tecrübeli futbolcu, elde edilen 37 puanın 31'ine imzasını attı. Ayrıca Sörloth gibi Kosovalı oyuncunun da gol attığı maçlarda Kanarya mağlup olmadı.

Sörloth ve Muriqi iç sahada daha çok atıyor
Trabzonspor'un forveti Alexander Sörloth, ligdeki 15 golün 9'unu Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçlarda atarken, 6 golü ise deplasmanda kaydetti. Vedat Murigi de 12 golün 9'una Kadıköy'de imza attı. 3 gol ise deplasmanda oynanan maçlarda geldi.

TRABZON

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Duvarlarında çatlaklar oluşan okulun kapatılmasına, velilerden tepki
YEREL HABERLER Duvarlarında çatlaklar oluşan okulun kapatılmasına, ...
Trabzonspor - Fenerbahçe rekabetinde 125. randevu
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fenerbahçe rekabetinde 125. randevu
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında galibiyet hedefliyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında galibiyet ...
Bordo-mavi elektrik santrali Afyon Eber Biokütle Enerji Santraline Trabzonspor’un renkleri giydirildi Ertuğrul Doğan: “İlklerin takımı olan Trabzonspor gibi enerji sektöründe ilklere imza atıyoruz”
YEREL HABERLER Bordo-mavi elektrik santrali Afyon Eber Biokütle ...
Manuel da Costa imza için Trabzon'da
YEREL HABERLER Manuel da Costa imza için Trabzon'da
Manoel Messias, Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Manoel Messias, Trabzon'a geldi
Manoel Messias, Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Manoel Messias, Trabzon'a geldi
Atatürk Köşkü Ormanları, böcek istilasından kurtarıldı
YEREL HABERLER Atatürk Köşkü Ormanları, böcek istilasından ...
Trabzonspor, Manoel Messias'ı Trabzon'a getirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Manoel Messias'ı Trabzon'a getirdi
Manoel Messias, Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Manoel Messias, Trabzon'a geldi
Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, taraftarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, taraftarlarla bir ...
Trabzonspor tarafından büyük maç öncesi sağduyu çağrısı
YEREL HABERLER Trabzonspor tarafından büyük maç öncesi sağduyu ...
Trabzon'da bir okulda çatlaklar nedeniyle boşaltma kararı alındı Alazlı İlkokulu ve Ortaokulu'nda oluşan çatlaklar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü harekete geçirdi 3 katlı okulda yapılan inceleme sonrası boşatma kararı alındı İlçedeki farklı okullarda eğitime devam etmesine karar verilen öğrencilerin velileri ise duruma tepki gösterdi
YEREL HABERLER Trabzon'da bir okulda çatlaklar nedeniyle boşaltma ...
Hekimoğlu Trabzon FK, taraftarlar derneği kulübe ziyaret
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK, taraftarlar derneği kulübe ...
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bir ...
Alexander Sörloth Fenerbahçe'yi bekliyor
YEREL HABERLER Alexander Sörloth Fenerbahçe'yi bekliyor
Ortahisar'ın yardım tırı yola çıktı
YEREL HABERLER Ortahisar'ın yardım tırı yola çıktı
Trabzon’da 2019 yılında bin 668 yangın meydana geldi
YEREL HABERLER Trabzon’da 2019 yılında bin 668 yangın meydana geldi
(ÖZEL) 71 yaşındaki futbolcu, yeni takımına transfer oldu
YEREL HABERLER (ÖZEL) 71 yaşındaki futbolcu, yeni takımına transfer ...
Trabzonspor'da Guilherme sürprizi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Guilherme sürprizi
71 yaşındaki futbolcu, yeni takımına transfer oldu
YEREL HABERLER 71 yaşındaki futbolcu, yeni takımına transfer oldu
Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftara seslendi
YEREL HABERLER Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftara seslendi
Balıkçılar hamsiden umudunu kesti İki hafta öncesine kadar kilosu 5 TL’den satılan fiyatı 20 TL’ye kadar yükseldi
YEREL HABERLER Balıkçılar hamsiden umudunu kesti İki hafta öncesine ...
Trabzon'da taşkın riski azaltılıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da taşkın riski azaltılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X