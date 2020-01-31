Manuel da Costa, Trabzonspor'a imza atıyor

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı savunma oyuncusu Manuel da Costa'yı kente getirdi.

Trabzonspor, transfer döneminin kapanmasına saatler kalan çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden bordomavililer tecrübeli stoper Manuel da Costa'yı Trabzon'a getirdi. Bordomavili ekip daha önce Sivasspor ve Başakşehir formaları da giymiş olan Manuel da Costa ile prensip anlaşmasına varmasının ardından savunma oyuncusu bugün Trabzon'a geldi. Bordomavili ekip oyuncu ile bugün yapacağı son görüşmenin ardından resmi olarak transferi duyurması bekleniyor.

TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:41

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.