Trabzonspor, Manoel Messias´ı KAP'a bildirdi

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Trabzonspor Kulübü, stoper oyuncusu Manoel Messias´ın geçici transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu´na gönderilen yazıda, "Brezilya'nın Cruzeiro Esporte Kulübünün profesyonel futbolcusu Manoel Messias Silva Carvalho'nun, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
TRABZON
30 Ocak 2020 Perşembe
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