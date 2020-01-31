Trabzonspor, Manoel Messias´ı KAP'a bildirdi

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Trabzonspor Kulübü, stoper oyuncusu Manoel Messias´ın geçici transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu´na gönderilen yazıda, "Brezilya'nın Cruzeiro Esporte Kulübünün profesyonel futbolcusu Manoel Messias Silva Carvalho'nun, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.



TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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