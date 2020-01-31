Messias, resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, 29 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Messias'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bordomavili kulüp, Messias'ın transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada,

"Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 201920 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübü'ne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir" denildi.

TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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