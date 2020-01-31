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-Süper Lig'in 20´nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı´na saat 16.40 sıralarında gelen Beşiktaş kafilesini az sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Beşiktaş kafilesi polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle Rize´ye hareket etti. Başkan Ahmet Nur Çebi de kafilede yer aldı.

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, yarın saat 17.00´de Çaykur Didi Stadı´nda karşı karşıya gelecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Beşiktaş´ın Trabzon Havalimanı´ndan görüntüleri

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TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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