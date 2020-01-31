Fenerbahçe, Trabzon'da

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Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Trabzon'a geldi.

1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da Medical Park Stadyumunda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Trabzon Havalimanı'na, saat 18.45 sıralarında inen sarılacivertli ekip daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe kafilesinin otele giden yol güzergahında alınan yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.

TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:41

YATSI 19:04

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