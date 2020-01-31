En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig´in 20´nci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

18.40 sıralarında Trabzon Havalimanı´na gelen Fenerbahçe kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı ve kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesinde yeni transfer Simon Falette'nin yanı sıra şu isimler yer aldı:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriç, Mevlüt Erdinç."

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00´de Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadı´nda karşı karşıya gelecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fenerbahçe´nin Trabzon Havalimanı´ndan görüntüleri

Detaylar



TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:41

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.