Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı Bordo-mavililer eski oyuncusu Yusuf Yazıcı, antrenmanı ziyaret etti

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Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Bordomavililerin eski oyuncusu Yusuf Yazıcı da antrenmanı ziyaret etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada bordomavililer Fenerbahçe maçına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman sonrası Fransa’nın Lille takımında oynayan ve sakatlığı nedeniyle Trabzon’da bulunan Trabzonspor'un eski futbolcu Yusuf Yazıcı’nın doğum günü kutlandı.

TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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