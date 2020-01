Trabzonspor, yeni transferleri için imza töreni düzenledi

Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Guilherme Costa Marques, Manuel Marouan Da Costa Trindade ve Manoel Messias Silva Carvalho için imza töreni düzenledi.

Bordo-mavililer, başkan Ahmet Ağaoğlu´nun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi´nde düzenlediği törende Guilherme ile 1.5 yıl kiralık, Da Costa ile 1 yıl opsiyonlu yarım sezon ve Messias ile 2 yıl opsiyonlu yarım sezonluk sözleşme imzaladı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Uzun bir gündü. Biraz yorucu oldu ama nihayetinde ara transfer döneminde takımımıza güç katacak üç oyuncumuzla sözleşme imzaladık. Öncelikle hepsine hoş geldiniz diyoruz. Trabzonspor büyük bir kulüp ve büyük hedefleri olan bir kulüp. Büyük hedefler ve büyük işler de büyük insanlarla başarılır. Takımımıza güç katacağına inandığımız oyuncularımızla sözleşme imzalamaktan son derece mutluyuz. Bütün oyuncularımıza teşekkür ediyoruz ama burada özellikle Guilherme´ye özel bir parantez açmak istiyorum. Son 48 saat içerisinde vermiş olduğu savaşı, Trabzonspor formasını giymek için göstermiş olduğu mücadeleyi sahada da gösterirse başarıya çok yakın olacağımızdan eminim. Portekiz´deki kulübüne de teşekkür ediyorum. Messias´a ve Cruziero kulübüne, Da Costa´ya ve menajerlerine, bu transferlerde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başarı ve büyük işler birkaç kişinin çabasıyla gerçekleşmez. Bu üç transferin arkasında da çok büyük bir ekip çalışması vardı. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve yönetici arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Özel bir paragraf da başkan yardımcımız Ertuğrul Doğan kardeşime açmak istiyorum. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hem de doğum gününü kutluyoruz. Herhalde kendisine verilebilecek en güzel doğum günü hediyesi de buydu" dedi.

GUILHERME: TRABZON ADINA İYİ İŞLER ÇIKARTIP, KAZANMA ZAMANI

Yeni transferlerden Guilherme ise yaptığı açıklamada, "Öncelikle Sayın başkanımızın sözlerine teşekkür etmek istiyorum. Çok stresli ve zor bir 48 saat oldu ama sonu mutlu bitti. Onların bana olan güveni ve takıma katkı sağlayacağıma dair inançları benim için çok önemliydi. Şimdi çalışma zamanı. Artık saha içinde insanların bize neden bu kadar güvenildiğini, transferlerimiz için neden bu kadar uğraşıldığını gösterme zamanı. Trabzonspor adına iyi işler çıkartıp, başarılar kazanma zamanı" diye konuştu.

MESSIAS: BU FORMAYI GİYME ŞANSINI BULMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

Transferinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Manoel Messias, "Bu transfer için teşekkür etmek istiyorum. Kendimi çok mutlu ve motive hissediyorum. Bu formayı giymekten ve takıma yardımcı olabilme şansını bulmaktan dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma katılarak bir an önce antrenmana çıkabilmek ve bana olan sevginin karşılığını verebilmek için heyecanlanıyorum" şeklinde konuştu.

MANUEL DA COSTA: BENİ BU AİLENİN İÇİNE ALDIKLARI İÇİN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Trabzonspor ailesine katıldığı için herkese teşekkür eden Manuel Da Costa, "Öncelikle başkanımıza ve Trabzonspor ailesine teşekkür etmek istiyorum. Benim bu ailenin içine aldıkları için herkese teşekkür ediyorum. Kulüpten içeri girdiğim andan itibaren çok sıcak duygularla karşılandım ve kendimi çok iyi hissettim. Tabii ki çok zor bir zaman ama her şey şu an için çok güzel. Takımın daha önce göstermiş olduğu başarılarla birlikte yeni bir sayfa açıp, bu başarılarla birlikte katkı sağlayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Bir aile gibi hep birlikte bunun için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yeni transferleri Guilherme 6, Da Costa 27 ve Messias ise 23 numaralı formayı giyecek.



