Trabzonspor - Fenerbahçe maçından notlar

Trabzonspor, Süper Lig´in 20´nci haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ligde son oynanan Kasımpaşa maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Genç teknik adam sol bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Novak'a, cezalı Nwakame'nin yerine ise 11'de Yusuf'a görev verdi. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın yanı sıra kaleci Arda, yeni transferler Manuel Da Costa, Manoel Messias ve cezalı Nwakaeme kadroda yer almadı.

STURRIDGE DÖNDÜ

Trabzonspor'un 10 Ocak´ta Antalya kampında Partizani Tiran ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan Daniel Sturridge, 22 gün sonra Fenerbahçe maçıyla birlikte takıma geri döndü. Hafta içi takımla birlikte çalışmalara katılan İngiliz futbolcu, karşılaşmanın 20 kişilik kadrosunda yer aldı.

BİLAL VE GUILHERME KADRODA

Trabzonspor´da devre arası transfer döneminde kadroya katılan Bilal Başacıkoğlu´nun yanı sıra transferin son gününde BtcTürk Yeni Malatyaspor´dan takıma dahil olan Guilherme, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer aldı. Bu oyunculardan özellikle dün takıma dahil olan Guilherme´nin teknik ekibe `Hazırım, oynamak istiyorum´ dediği ve bunun üzerine teknik direktör Hüseyin Çimşir tarafından 20 kişilik maç kadrosuna alındığı öğrenildi.

U17 VE U19 MAÇLARINDA TRABZONSPOR GALİP

Bu arada Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin U17 ve U19 kategorilerinde bugün oynanan iki karşılaşmadan da Trabzonspor galip ayrıldı. Bordo mavililer, Fenerbahçe'yi U17 kategorisinde 2-0, U19 kategorisinde ise 3-2 mağlup etti.

YUSUF YAZICI'YA PLAKET VERİLDİ

Trabzonspor'dan sezon başında Fransa'nın Lille ekibine transfer olan ve Lille'de yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinde memleketi Trabzon'a dönen Yusuf Yazıcı'ya Fenerbahçe karşılaşması öncesi başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından kulübe verdiği hizmet ve emeklerinden dolayı plaket ile forma verildi. Yusuf Yazıcı, daha sonra taraftarların isteği sonrası tribünlere giderek taraftarları alkışlarken, taraftarlar da önce Yusuf Yazıcı, daha sonra da Ahmet Ağaoğlu lehine tezahüratlarda bulundu.

ERSUN YANAL, KAZANAN KADROYU BOZMADI

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, ligin 19'uncu haftasında 2-0 kazandıkları Medipol Başakşehir müsabakasının 11'inde değişiklik yapmadı. Sarı lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Hasan Ali Kaldırım'ın haricinde eksik oyuncu yer almadı.

FALETTE KADRODA

Öte yandan Fenerbahçe'de devre arası kadroya katılan ve lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette de ilk kez maç kadrosuna alındı. Falette, Trabzonspor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı.

ALİ KOÇ'A YOĞUN TEPKİ

Trabzonspor ile oynanacak olan maçı izlemek için Trabzon´a gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç´a stadyuma girişi sırasında bordo mavili taraftarlar tarafından yoğun protestolar yapıldı. Ali Koç protestoların ardından bir süre bekledikten sonra aracından inerek stadyuma giriş yaptı.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tüketen bordo mavililer, Medical Park Stadı tribünlerinin tamamını doldurdu. Fenerbahçe taraftarlarının alınmadığı maçta misafir tribün bölümü de Trabzonsporlu taraftarlara açılırken, buranın da tamamen dolduğu görüldü. Bordo mavili taraftarlar, ayrıca karşılaşma öncesi transfer döneminin son gününde takıma katılan ve Fenerbahçe maçı kadrosuna alınan Guilherme´ye de yoğun ilgi gösterdi.



TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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