Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı bordomavililer 21 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Kruse'nin ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

73. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Campi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

74. dakikada Deniz Sürüç'ün sol taraftan ortasında Vedat Muriqi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

81. dakikada Gustavo'nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

89. dakikada Sosa'nın ceza sahası içine ortasında Sörloth'ün kafa vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

90. dakikada Emre'nin kale sahası içine doğru gönderdiği topta Kruse kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise kaleci Uğurcan Çakır mutlak tehlikeyi önledi.



Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xxx, Serkan Çimen xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Campi xxx, Novak xxx, Obi Mikel xx, Sosa xx, Ndiaye xxx (Doğan Erdoğan dk. 82 ?), Yusuf Sarı xx (Guilherme dk. 46 xx), Ekuban xx (Sturridge dk. 67 x), Söloth xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Fenerbahçe: Altay x, Isla x, Jailson x, Serdar Aziz x, Dirar x (Deniz Sürüç dk. 62 x), Ozan Tufan xx, Gustavo xx, Tolga Ciğerci x (Emre Belözoğlu dk. 62 x), Kruse xx, Rodrigues x (Ferdi Kadıoğlu dk. 76 x) Muriqi xx

Yedekler: Harun, Simon Falette, Tolgay Aslan, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Muha Zajc, Adil Rami

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Kruse (dk. 1) (Fenerbahçe), Sörloth (dk. 16), Novak (dk. 32) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Gustavo (dk. 90+4) (Fenerbahçe)

Sarı Kart: Ndiaye, Sörloth, Sosa, Hüseyin Çimşir (Teknik Direktör) (Trabzonspor), Isla, Ferdi Kadıoğlu, Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)

TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:41

YATSI 19:04

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