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Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1

DHA

STAT: Medical Park
HAKEMLER: Ali Palabıyık x, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx
TRABZONSPOR: Uğurcan xxx Pereira xx, Hüseyin xxx, Campi xxx, Novak xxx, Mikel xx, Sosa xx, Yusuf x (Dk. 46 Guilherme xx), Ndiaye xx (Dk. 82 Doğan x), Ekuban x (Dk. 67 Sturridge x), Sörloth xxx
FENERBAHÇE: Altay xx Isla xx, Serdar xx, Jailson xx, Dirar x (Dk. 62 Deniz x), Gustavo xx, Ozan xx, Rodrigues x (Dk. 76 Ferdi x), Kruse xxx, Tolga x (Dk. 62 Emre x), Muriç xx
GOLLER: Dk. 16 Sörloth, Dk. 32 Novak (Trabzonspor) - Dk. 1 Kruse (Fenerbahçe)
KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Gustavo (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Ndiaye, Sörloth, Sosa (Trabzonspor) Isla, Ferdi, Emre, Gustavo (Fenerbahçe)Süper Lig´in 20´nci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe´yi 2-1 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri 16'da Sörloth ve 32'nci dakikada Novak kaydederken, konuk ekibin tek golü 1'inci dakikada Kruse'den geldi. Trabzonspor bu sonuçla ligde üst üste dördüncü maçını da kazanarak sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşırken, Fenerbahçe ise ligde dört maç sonra mağlup oldu.Karşılaşmanın 45'inci saniyesinde Rordigues'in sağ kanattan içeriye çevirdiği top savunmada Campi'nin ayağına çarpıp penaltı noktası üzerindeki Kruse'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
16'ncı dakikada Ekuban'ın sol kanattan yerden pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Sörloth topu kontrol ettikten sonra altıpasın üzerinden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
26'ncı dakikada Sörloth orta sahadan aldığı topla birlikte ilerledikten sonra sol kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Ekuban'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
32'nci dakikada Sosa'nın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Campi'nin kafayla altıpasın gerisine gönderdiği meşin yuvarlağa son dokunuşu yapan Novak'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
36'ncı dakikada Muriç'in sağ kanattan yerden içeriye çıkardığı topla sol çaprazda buluşan Dirar'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.
41'nci dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında altıpas çizgisinin üzerinde topla buluşan Sörloth'un kafa vuruşunda üst direğe çarpan top auta gitti.
43'üncü dakikada Isla'nın yerden pasında ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Muriç'in şutunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45'inci dakikada Muriç'in pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Tolga'nın şutunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İlk yarı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
55'inci dakikada sol kanattan Kruse'nin ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Ozan'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.
69'uncu dakikada Ozan'ın sol kanata gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Rodrigues'in kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Uğurcan uzaklaştırmayı başardı.
73'üncü dakikada Sosa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Campi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
89'uncu dakikada sağ kanattan Sosa'nın ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda Altay kaleye giden meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+1'inci dakikada Emre'nin pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Kruse'nin kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Uğurcan uzaklaştırmayı başardı.
90+6'ncı dakikada Gustavo itirazdan dolayı ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.
Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

TRABZON

30 Ocak 2020 Perşembe

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